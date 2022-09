Una flauta presidencial de 1813, invitada especial al concierto de Lizzo

Washington, (EFE).- La cantante estadounidense Lizzo tocó en su concierto en Washington una flauta de cristal que fue propiedad del presidente de EE.UU. James Madison (1809 -1817) y que su actual propietaria, la Biblioteca del Congreso, aseguró este miércoles que no sufrió daños.

“Soy la primera y única persona en tocar esta flauta presidencial de 200 años” de antigüedad, escribió la cantante pop en su cuenta de Twitter.

La Biblioteca del Congreso decidió prestarle el instrumento fabricado en 1813 por el artesano parisino Claude Laurent y que tiene grabado el nombre de Madison. Este miércoles, señaló que garantizó antes que no iba a sufrir daños y sostuvo que este tipo de préstamos no son inusuales.

En el escenario de uno de los conciertos de su gira “Special Tour”, la cantante, nacida en Michigan hace 34 años, dio vida al instrumento musical, preservado junto con otras 1.800 flautas en el silencio de una de las mayores bibliotecas de mundo.

Lizzo, ganadora de tres premios Grammy y conocida por su mezcla de rap y pop, inició su carrera musical en su infancia con la flauta.

La bibliotecaria del Congreso Carla Hayden, la primera mujer afroestadounidense en ocupar el puesto, transmitió a través de Twitter la invitación de visitar la colección de flautas y de tocar una en su concierto en Washington.

“¡¡¡Voy a tocar esa flauta de cristal!!!”, respondió la cantante el pasado sábado, días antes de su concierto en la capital estadounidense.

La Biblioteca del Congreso tiene una colección dedicada a la flauta que también incluye otros instrumentos de viento, libros y catálogos que se extiende entre el siglo XVI al XX.