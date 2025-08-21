37.5 C
McAllen
Thursday, August 21, 2025
InicioInformación GeneralEstados UnidosUna niña de 6 años enviada por EEUU a Ecuador se convierte...
Estados UnidosPoliticaPortada

Una niña de 6 años enviada por EEUU a Ecuador se convierte en la deportada más joven

By El Periódico USA
0
8
Fotografía de archivo en donde aparecen dos agentes de la Patrulla Fronteriza mientras atienden a unos niños en la frontera de Arizona con México (EE.UU.). EFE/Paula Díaz

Nueva York, (EFE).- Una madre ecuatoriana, detenida la pasada semana por agentes de ICE junto a dos de sus hijos tras una audiencia de rutina en la corte de inmigración en Nueva York, fue deportada este martes junto a su hija de seis años, según medios locales.

Martha y su hija, la inmigrante más joven detenida por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York, habían sido enviadas a Dilley, Texas, mientras que su hijo Manuel, de 19 años y recién graduado de escuela superior, fue al centro de detención Delaney Hall en Nueva Jersey.

La asambleísta estatal Catalina Cruz confirmó la deportación de la madre y su hija -que es ya la cuarta alumna de una escuela pública arrestada por motivos migratorios-, señala el diario ‘The City’.

Otro hijo de Martha, de 21 años y que quedó a cargo de su hermano de 16, indicó a la cadena CBS que el día de los arrestos que su madre tenía miedo de asistir a su cita en la corte de inmigración, donde se ha vuelto una rutina que ICE arreste a inmigrantes y los mantenga luego detenidos en condiciones que han sido denunciadas como “inhumanas e insalubres”.

Inmigrantes detenidos en ese lugar, piso 10 del Federal Plaza en Manhattan, -que alberga varias oficinas federales- presentaron una demanda contra ICE por las condiciones en que les mantienen.

La gobernadora Kathy Hochul catalogó esta última acción de ICE como “cruel e injusta”.

“El presidente Trump prometió atacar solo a ‘los peores de los peores’. “Si una niña de siete años es a quien el presidente Trump considera ‘lo peor de lo peor’, entonces la promesa fue una mentira desde el principio”, afirmó Hochul el martes, según ‘The City’..

En junio y julio, la oficina de ICE en Nueva York arrestó a 48 niños, de los cuales 32 ya habían sido deportados, según datos de ICE citados por el portal.

ARTICULOS RELACIONADOS

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

ARTICULOS RECIENTES

Cargar más

Selección del editor

Entradas más populares

Espectáculos

Acerca de Nosotros

Hecho por hispanos, para hispanos

Contact us: info@elperiodicousa.com

Síguenos

© El Periódico USA. 2025