Una niña de 7 años se cuela en la lista de youtubers más ricos, todos varones

Nueva York, (EFE).- Una niña de siete años con el nombre artístico de Nastya y un canal llamado Like Nastya se ha colado como única mujer en la lista de youtubers mejor pagados del mundo que hoy hizo pública la revista Forbes, conocida por sus ránkings de mayores fortunas.

Sin sorpresas, la lista la encabeza Míster Beast, de 23 años, que el año pasado ganó 54 millones de dólares gracias a los 10.000 millones de visitas que tuvieron sus vídeos en 2021, que incluyeron extravagancias como pasar 50 horas enterrado vivo o regalar 10.000 dólares a quien se atreviera a entrar en una bañera llena de serpientes.

Con noventa millones de seguidores en su canal, Míster Beast (Jimmy Donaldson en su nombre real) ha doblado sus ganancias el año pasado gracias a operaciones como dar su nombre a una “hamburguesa Míster Beast” que se puede encontrar en 1.600 restaurantes de Estados Unidos y que ya ha vendido cinco millones de unidades.

Le siguen el boxeador Jake Paul, con 45 millones en ganancias, Markiplier (38 millones), la pareja de Rhett and Link (30 millones), pero en esta lista de varones adultos blancos se cuelan en sus diez primeros puestos dos niños: Ryan Kaji, de 10 años y 31 millones de seguidores, que obtuvo 27 millones de ganancias gracias, entre otras cosas, a ropa y productos patrocinados que se venden en los grandes almacenes.

Pero el fenómeno más llamativo es Nastya, la sexta mejor pagada del canal: emigrada desde Rusia con sus padres, con solo 7 años ha logrado 87,5 millones de suscriptores en el canal en el que relata las actividades casi cotidianas de su vida y con las que ha ganado 28 millones de dólares.

Por ejemplo, uno de los vídeos más vistos de su canal “Like Nastya” el año pasado consistió en una reunión con varios amiguitos mientras decoraban pasteles de Halloween.

Parece bien asesorada, pues el año pasado vendió los derechos de sus vídeos más antiguos a Spotter, pero se reservó los derechos de los que posteara en adelante; además, también ha creado su propia ropa y productos personalizados.

Forbes comenta que los youtubers obtuvieron en conjunto 300 millones de dólares en 2021, un 40% más que el año anterior y un nuevo récord, gracias a que la plataforma no para de sumar suscriptores hasta sumar 2.000 millones.

De los ingresos de los youtubers, la mitad aproximadamente proceden de la publicidad asociada a esos vídeos, pero varios de ellos están empezando a desarrollar productos propios, lo que puede potencialmente multiplicar exponencialmente sus posibilidades financieras.