Una Noche de Cuento de Hadas para Toda la Familia: Cenicienta Llega a McAllen

Este otoño, las familias de McAllen pueden esperar una velada llena de asombro y fantasía. El miércoles 5 de noviembre de 2025, World Ballet Company presentará su espectacular producción de Cenicienta en el McAllen Performing Arts Center. Por una sola noche, el público de todas las edades disfrutará del cuento clásico en el escenario — un ballet al estilo Broadway lleno de humor, romance y momentos de verdadero encanto.

Todos conocemos la historia: una joven maltratada por su madrastra y hermanastras, una transformación mágica, un baile real y una zapatilla de cristal que lo cambia todo. Pero la versión de World Ballet Company hace que este relato atemporal se sienta completamente nuevo. Las divertidas ocurrencias de las hermanastras provocan carcajadas, las escenas del baile deslumbran con su grandeza, y la transformación de Cenicienta inspira asombro tanto en niños como en adultos. Es ese tipo de espectáculo en el que los pequeños observan con los ojos muy abiertos, los padres se entretienen, y toda la familia comparte una noche inolvidable que culmina con un verdadero “felices para siempre”.

Desde la primera escena, la producción transporta al público a un mundo de cuento. Más de 150 vestuarios confeccionados a mano brillan bajo las luces del escenario, mientras que los telones pintados a mano, creados con la tradición artística europea, nos llevan a la casa de Cenicienta, al reino mágico del hada madrina y al esplendoroso salón del palacio. La atención al detalle es exquisita, y la energía de la puesta en escena mantiene todo ligero, dinámico y lleno de vida.

La verdadera maravilla, por supuesto, cobra vida a través de los bailarines. Un elenco de 40 artistas internacionales de primer nivel interpreta la historia con un equilibrio perfecto entre comicidad y emoción, mostrando una técnica atlética y una expresividad conmovedora. Gracias a la coreografía imaginativa, cada momento combina risas con un arte de altísimo nivel. Es ballet, sí, pero también es entretenimiento puro — accesible, divertido y perfecto tanto para quienes ven su primer ballet como para los espectadores más experimentados.

La función se enriquece aún más con una partitura musical familiar, cuyas melodías acompañan cada giro de la historia. De escenas juguetonas a pasajes románticos, la música crea un ambiente emocionante y envolvente que resulta cautivador incluso para los más pequeños.

Lo mejor de todo es que esta experiencia está pensada para ser accesible a todas las familias. Los boletos comienzan desde solo $46 para adultos y $39 para niños, lo que convierte la función en una oportunidad única de disfrutar un espectáculo de clase mundial sin salirse del presupuesto. Comparado con el costo de un parque temático o de una salida al cine, Cenicienta ofrece un valor inolvidable: recuerdos creados en un mundo de fantasía, aquí mismo en McAllen.

World Ballet Company, la compañía detrás de esta producción, es reconocida por presentar ballets clásicos con un enfoque fresco y emocionante. Cada año llevan sus espectáculos a más de 300 comunidades en Estados Unidos, con la misión de hacer el ballet accesible para todos — sin importar si es tu primera vez o tu número cincuenta en el teatro.

Y el escenario no podría ser mejor: el McAllen Performing Arts Center, el principal recinto cultural de la ciudad. Con su diseño moderno, excelente acústica, asientos cómodos y un ambiente familiar, es el lugar ideal para reunirse y disfrutar de una noche especial.

Y todavía hay más: la temporada continuará en la primavera. Las familias de McAllen podrán vivir otra experiencia extraordinaria cuando World Ballet Company regrese con el ballet más icónico de todos los tiempos: El Lago de los Cisnes, que llegará al mismo escenario el domingo 8 de marzo de 2026.

Así que reúnan a los niños, inviten a sus amigos y prepárense para una noche inolvidable. El 5 de noviembre, entren a un mundo de cuento donde las calabazas se convierten en carruajes, los deseos se cumplen y el “felices para siempre” está a punto de comenzar. Cenicienta en McAllen es mucho más que una función — es diversión para toda la familia, a un precio que hace posible la fantasía.