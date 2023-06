UNAM rechaza fallo a favor de la ministra del Supremo mexicano acusada de plagiar su tesis

Ciudad de México, (EFE).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rechazó este jueves la resolución de una jueza mexicana sobre Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acusada de plagio, que determinó que es la única autora de su tesis de licenciatura.

Asimismo, pidió que Esquivel desista de otros juicios y permita al Comité de Ética concluir su trabajo sobre la tesis y título de la ministra.

La institución argumentó en un comunicado que se enteró este mismo jueves de lo dicho por los abogados de la ministra a los medios de comunicación.

Señaló que, además “de su cuestionable procedencia”, en el juicio no se incluyó a la universidad como parte interesada, “ni se le notificó en momento alguno. Incluso, en el boletín judicial publicado este día, el expediente se encuentra clasificado como secreto”.

Afirmó que los alcances de esta sentencia no obligan ni comprometen a la UNAM. “Esto debe de quedar claro para evitar confusiones ante la opinión pública”, señaló.

Además, indicó que continuará su defensa contra el juicio civil notificado el 27 de abril, cuando hubo medidas que le impiden desarrollar su trabajo sobre la tesis profesional de Esquivel.

En tanto, la ministra declaró en sus redes sociales que con la determinación da “por concluido el tema”.

“Continúo, sin distracciones, con mi compromiso -de hace más de 38 años en el servicio público- y la obligación legal y moral que tengo con la impartición de la justicia en México, como ministra de la SCJN”, zanjó.

“Soy la única autora de la tesis que me permitió obtener el título de licenciada en Derecho, por la UNAM, hace 36 años”, aseveró.

Por último, la UNAM pidió a Esquivel que se desista de los otros juicios existentes y permita a su Comité de Ética concluir su trabajo.

La polémica de la tesis de 1987 de Esquivel, acusada de ser cercana al Gobierno, estalló en diciembre pasado durante su candidatura para ser la nueva presidenta de la Suprema Corte, que en enero ganó la ministra Norma Piña.

Esquivel, propuesta en 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido controversial por ser esposa de uno de los contratistas predilectos del Gobierno y por votar a favor de temas del actual mandatario, como la consulta para enjuiciar a expresidentes y la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

Previamente, un comité de ética de la UNAM señaló que la ministra había copiado parte sustancial del trabajo de titulación presentado un año antes por el estudiante Edgar Ulises Báez.

Desde entonces, la defensa de Esquivel abrió varios procesos judiciales para interrumpir cualquier resolución de plagio de la UNAM e, incluso, de manifestar cualquier cuestión relacionada al caso.