Unas 2.000 personas marchan en Nueva York contra Benjamín Netanyahu y la guerra de Gaza

Nueva York, (EFE).- Unas 2.000 personas marchan este viernes en Nueva York contra la presencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Asamblea General de la ONU, donde intervino esta mañana, y contra la guerra de Gaza.

La manifestación, que hasta ahora se desarrolla de manera pacífica, comenzó esta mañana en Times Square y tiene como objetivo acercarse lo máximo posible a la ONU, cuyos alrededores permanecen cerrados a no ser que se disponga de una acreditación.

Pese a que por ahora no ha habido altercados, la ciudad ha desplegado a decenas de agentes en la protesta, según pudo ver EFE.

Los manifestantes ondean banderas palestinas y levantan más carteles con la cara de Netanyahu y consignas propalestinas, en una manifestación que no ha congregado a tantos asistentes como otras del mismo signo celebradas en Nueva York durante el último año.

En las pancartas desplegadas hoy, piden que el mandatario israelí sea juzgado en el tribunal de la Haya y le acusan de bombardear niños, mientras gritan contra “el genocidio” y la hambruna que sufren los gazatíes.

También piden el embargo de armas a Israel y recuerdan a los más de 210 periodistas que han sido asesinados en la franja desde el 7 de octubre de 2023.

Además de las palestinas, sobresalen al menos una decena de banderas de Colombia. Se rumoreaba que el presidente del país latinoamericano, Gustavo Petro, podría asistir a la protesta.

“Netanyahu interviene en Naciones Unidas mientras masacra cada día a decenas de palestinos en Gaza. Es una vergüenza para esta ciudad que esté aquí”, expresó Nidaa Lafi, miembro de la organización Palestinian Youth Movement, al inicio de la marcha.

Lafi hizo hincapié en que el israelí “debería estar siendo juzgado en La Haya por crímenes contra la humanidad”, y apuntó que los países que están reconociendo ahora al Estado palestino -como Reino Unido o Canadá- “quieren lavar su imagen”.

“El reconocimiento no sirve de nada sin bloqueo económico y comercial, así como sin sanciones para Netanyahu y todo el ‘establishment’ israelí”, apostilló.

Por su parte, Joe Brown, que forma parte del Partido por el Socialismo y la Liberación de EEUU, intervino al inicio de la marcha para cargar contra el presidente de EEUU, Donald Trump, y su predecesor, el demócrata Joe Biden.

“Trump dijo ayer que no permitirá a Israel anexionarse Cisjordania, eso significa que la devastación de Gaza ha sido con la connivencia de EEUU, desde Biden a Trump”, apuntó.

Entre los convocantes de la marcha se encuentran, además de Palestinian Youth Movement, otros colectivos como Jewish Voices for Peace o el Palestinian Feminist Collective.