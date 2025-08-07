29.2 C
McAllen
Thursday, August 7, 2025
United Airlines suspende vuelos en aeropuertos de EE. UU. por un “problema técnico”

By El Periódico USA
Archivo. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Nueva York, (EFE).- La aerolínea estadounidense United Airlines anunció este miércoles la suspensión de vuelos de salida en aeropuertos de EE.UU., debido a un “problema técnico”, y prevé más retrasos en las próximas horas.

“Prevemos más retrasos en los vuelos esta noche mientras solucionamos este problema. La seguridad es nuestra máxima prioridad y trabajaremos con nuestros clientes para que lleguen a sus destinos”, indicó la aerolínea estadounidense en un comunicado a CNN.

Aproximadamente, el 16% de los vuelos de la aerolínea se han retrasado y varios fueron cancelados hasta las 20.30 horas ET (00.30 GMT del jueves), según el rastreador de datos de vuelo FlightAware.

Los aeropuertos de Chicago, Denver, Newark, Houston y San Francisco se vieron afectados por la medida, según el estado del sistema de la Administración Federal de Aviación (FAA).

