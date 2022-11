“United We Are Dreaming”, nuevo documental sobre el limbo de los “soñadores”

Miami, (EFE).- Con la historia de cinco “soñadores”, la productora Hearts and Minds lanzó el documental “United We Are Dreaming”, que describe el limbo al que han sido sometidos estos jóvenes indocumentados.

El filme narra la vida de cinco de ellos, que ahora tienen entre 22 y 40 años, y que como toda esta población fueron traídos de niños a Estados Unidos de forma irregular por sus padres.

“Este es el único país que conozco, este es el país en el que crecí. Este es el país en el que fui a la escuela, levantándome todas las mañanas, jurando lealtad a la bandera, aprendiendo la historia”, cuenta Miguel Tapia Colin, uno de ellos.

“Obviamente, en el papel no lo soy, pero no creo que sea menos estadounidense que nadie”, se lamenta.

“En todos los sentidos, excepto en el papel, creo que soy estadounidense”, enfatiza.

“United We Are Dreaming es un documental de 52 minutos producido por Hearts and Minds, de la organización Teleduction, de Delaware, durante el inicio de la pandemia.

El término “soñador” (“dreamer” en inglés) se deriva del proyecto de ley Dream Act, una legislación bipartidista introducida en 2001 que habría brindado un camino especial hacia la ciudadanía para estos jóvenes residentes indocumentados. La legislación aún no se ha aprobado.

En 2012, el entonces presidente Barack Obama además creó por orden ejecutiva la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que ha brindado protección temporal contra la deportación y la capacidad de trabajar legalmente a algunos de estos “soñadores”.

El filme ofrece “una imagen clara y convincente del impacto que un sistema de inmigración desde hace mucho tiempo fracturado está teniendo en la vida de los beneficiarios de DACA y sus familias…y la tenacidad del espíritu humano que les permite persistir”, señala la producción en un comunicado.

Sin embargo, unos 600.000 “soñadores”, que hacen parte de un estimado de 11 millones de inmigrantes indocumentados, permanecen en un limbo legal tras el reto en las cortes que presentó contra DACA un grupo de gobernadores republicanos.

El documental muestra que los beneficiarios de DACA en el país están construyendo carreras, criando a sus hijos nacidos en Estados Unidos y están inmersos en sus comunidades.

Muchos fueron trabajadores esenciales durante la pandemia.

Durante la producción, dos de los “soñadores” se graduaron de la universidad, otra tuvo un hijo y los demás hicieron la transición a programas de posgrado y carreras.

Además, la madre de uno de los “soñadores” participante se convierte en ciudadana estadounidense naturalizada después de décadas de residencia y petición.