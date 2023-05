Universal celebra el 30 aniversario de “Jurassic Park” con aventuras y un menú jurásico

Miami, (EFE).- El parque temático de Universal Orlando, en Florida (EE.UU), celebra el 30 aniversario de la película “Jurassic Park”, “una de las mayores aventuras cinematográficas jamás creadas”, con una serie de experiencias inmersivas y ofertas, entre otras un menú con temática jurásica.

Aquellos que atraviesen las icónicas puertas de Jurassic Park en Universal Islands of Adventure descubrirán un “área inmersiva con emocionantes experiencias”, como el encuentro con un feroz Tiranosaurio rex o la vertiginosa montaña rusa Jurassic World VelociCoaster, “la más alta y de lanzamiento más rápido de Florida”, señaló la compañía en un comunicado.

Otra obligada visita para los amantes de esta exitosa película de ciencia ficción y aventura, que supuso una auténtica bomba en taquilla, la más vista hasta entonces, será a partir del 26 de mayo de una tienda como tributo al filme.

The Jurassic Park Tribute Store invitará a los visitantes a explorar cada momento de la película en sus salas temáticas, que ofrecen guiones gráficos y mapas y espacios fotográficos que recrean algunas de las escenas más memorables.

También podrán comprar todo tipo de objetos y artículos exclusivos diseñados con motivo del 30 aniversario de la película de Steven Spielberg.

Si tantas emociones despiertan el apetito de los visitantes, Universal ha dispuesto un menú de temática jurásica: en el Thunder Falls, en Islands of Adventure, podrán disfrutar de las apetitosas Prehistoric Raptor Wings (alitas de pollo marinadas con guarnición) o, como postre, del goloso Coconut Cajeta Churro (churros rellenos de dulce de leche rociado con briznas de coco).

El 9, 10 y 11 de junio se proyectará la cinta original de Jurassic Park en Universal Cinemark en CityWalk.

A estas celebraciones se ha sumado también Universal Studios de Hollywood, en California.

“Jurassic Park” se estrenó en 1993 y su trama está basada en el libro homónimo de Michael Crichton, donde relata las vicisitudes de un grupo de personas en un parque de diversiones con dinosaurios clonados, creado por un filántropo multimillonario y un equipo de científicos genetistas.

Pero durante una visita de evaluación, antes de su apertura al público en general, los dinosaurios escapan y ponen en riesgo la vida de quienes se encuentran en el parque.