Universal emitirá sus películas por “streaming” 45 días después de los cines

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Universal Pictures, uno de los grandes estudios de Hollywood, estrenará por “streaming” sus nuevas películas tan solo 45 días después de que debuten en los cines de Estados Unidos.

De momento, la decisión afectará únicamente al mercado norteamericano, donde la compañía lanzó hace algo más de un año su propia plataforma, Peacock, que incluye contenidos de Universal y la cadena de televisión NBC y pretende competir con otros servicios como Netflix o HBO Max.

Entre las películas que Universal tiene previsto estrenar en 2022 figuran “The 355″, con Penélope Cruz; “Ticket To Paradise,” protagonizada por George Clooney y Julia Roberts; y “Marry Me”, con Jennifer López y Maluma.

La decisión de Universal sigue los pasos de otros estudios como Paramount, que llevará sus nuevos títulos a su plataforma de “streaming” tras permanecer 45 días en cines, y Disney, que no ha determinado una fórmula de lanzamiento pero se ha comprometido a respetar los mismos 45 días de exclusividad en salas.

Warner Bros., por su parte, llegó un pasó más allá y decidió estrenar todas sus cintas de 2021 de manera simultánea en cines y HBO Max, aunque la estrategia no dio buenos resultados y a partir de 2022 reservará los grandes estrenos para los cines durante el mismo número de días.

La pandemia ha acelerado los cambios de distribución en la industria cinematográfica, que hasta 2020 había respetado un margen de exclusividad en cines de 90 días antes de que las nuevas películas llegaran a la televisión, internet o formatos como el DVD.