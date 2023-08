Universal Studios abrirá en agosto una nueva atracción en torno a los “minions” en Orlando

Miami, (EFE).- Una nueva atracción basada en la franquicia cinematográfica de los “Minions”, los pequeños y traviesos personajes amarillos, abrirá oficialmente sus puertas en el parque de Universal Studios en Orlando (Florida) el próximo 11 de agosto, según anunció la compañía del sector de entretenimiento.

“Minion Land”, que se puede ya visitar en preestreno, es una obra conjunta der los equipos de Universal Creative e Illumination, la compañía creadora de esta saga iniciada en 2015 con el filme homónimo, que recaudó más de mil millones de dólares en taquilla.

La nueva atracción, que, según Universal Studios, eleva el nivel de las travesuras de los “Minions”, se encuentra en el área de “Despicable Me Minion Mayhem”, uno de los espacios más populares de Universal Orlando Resort, la competencia de Disney en la ciudad de los parques temáticos.

En “Illumination’s Villain-Con Minion Blast”, el nombre oficial, se trata de probar la capacidad de los visitantes para convertirse en unos “supervillanos” que puedan unirse al grupo “Vicious 6” de la película “Minions: The Rise of Gru”, la secuela de 2022.

La atracción combina escenarios inmersivos, tecnología basada en juegos interactivos y una historia original, y cuenta con un restaurante dirigido por los “Minions”, además de otros espacios donde reponer fuerzas, y una tienda y panadería que ofrece una selección única de dulces con el tema de la saga cinematográfica.

Además, en la tienda Evil Stuff se ofrecen los artículos necesarios para completar la transformación del visitante en un villano de película.

Los visitantes también tiene la ocasión de saludar e interactuar con personajes de los Minions, como Gru, Margo, Edith, Agnes, Rosita, Gunter y Johnny.