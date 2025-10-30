Unos 15.000 refugiados y 500.000 abonados sin luz en Jamaica por el huracán Melissa

San Juan, (EFE).- El Gobierno de Jamaica ha levantado el aviso de tormenta tropical tras el devastador paso del huracán Melissa, que ha dejado decenas de residencias sin techo y carreteras intransitables, además de unas 15.000 personas refugiadas y más de 500.000 abonados sin servicio eléctrico.

Por el momento, se desconoce la existencia de muertos, al margen de los tres fallecidos el pasado lunes, y el balance de los cuantiosos daños causados por el huracán.

Entre los lugares inundados por el paso de Melissa está la comisaría de Policía de Black River, en Saint Elizabeth (oeste del país), donde el agua ha arrastrado o dañado documentos oficiales, según puede verse en un video en la página de Facebook del diario Jamaica Observer.

En otro vídeo, el comisionado de la Policía de Jamaica, Kevin Blake, indica que la secuela del huracán “es mucho peor” de lo que se esperaba, como se desprende de lo vivido en la zona de Black River.

Explica que las ventanas de cristal de la comisaría “se rompieron, comprometiendo así la seguridad del edificio y las personas que estaban en su interior”, entre ellos algunos detenidos bajo custodia.

Además, añade, debido a los daños causados en las viviendas de la zona, decenas de vecinos acudieron a la comisaría para refugiarse.

Según el jefe de la Policía, varias calles están inundadas y son intransitables, especialmente la principal que conduce hasta el hospital más cercano.

Tras el paso del huracán, la Policía colgó otro vídeo en el que se ve al propio Blake cortando con una sierra eléctrica las ramas de un árbol que interfería la vía a fin de poder salir junto a otros oficiales a ver los daños causados por Melisssa.

“Lo que queremos es brindarle toda la seguridad a todas las personas”, resalta.

El Centro Nacional estadounidense de Huracanes (NHC, en sus siglas en inglés) mantiene un aviso de huracán para las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantanamo, Holguin y Las Tunas, así como el sureste y centro de Bahamas.

Igualmente, mantiene una vigilancia de huracán para Bermudas y un aviso de tormenta tropical para Haití, la provincia cubana de Camaguey y las islas Turcas y Caicos. EFE