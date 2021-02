Urgen a acelerar la reunificación de familias migrantes en EE.UU.

Phoenix (AZ), (EFE News).- Las medidas dadas a conocer por el presidente Joe Biden para reunificar a miles de familias que fueron separadas en la frontera entre México y Estados Unidos parecen “no ser suficientes”, por lo que especialistas en inmigración urgen al mandatario a realizar “un esfuerzo máximo” para corregir “tanto daño”.

“Es importante entender que en este momento Biden no tiene que cambiar la ley. (El hoy expresidente) Trump no cambió la ley; solo se requiere corregir los abusos que infligió durante su Administración. Es cuestión de política y puede hacerlo ahora mismo”, dijo a Efe la abogada de inmigración Amy Maldonado, miembro de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA).

Al declarar la suspensión de las deportaciones por 100 días la visión del presidente Biden escribe un nuevo capítulo en la política migratoria de Estados Unidos, “pero para las familias que aguardan una oportunidad de asilo político o acabar con la separación familiar, la espera es larga y lenta”.

“El Gobierno necesita actuar más rápido; fue su promesa. Tiene que hacer su máximo esfuerzo para corregir tanta inhumanidad. Esas familias tienen que ser compensadas con todos los derechos de la ley. En caso del asilo político, aún hay mucho que se puede hacer y no se está haciendo”, afirmó.

Maldonado refirió que sus clientes se encuentran “desesperados” ante la lentitud de los procesos de reunificación y asilo político. “Precisamente hoy recibí un correo de un cliente que dice sentirse en el limbo pese a las órdenes ejecutivas emitidas por Biden. Me dijo que no es fácil pedir paciencia cuando se tiene 19 meses esperando en la angustia de volver ver a sus hijos”, comentó.

Biden anunció que creará un grupo de trabajo para reunir a 545 niños que aún están separados de sus padres después de una cruel gestión impuesta por Trump hacia los migrantes en las fronteras.

“Me frustra porque sé que se puede hacer más. Hay organizaciones que tienen más tiempo trabajando en encontrar a los padres y los hijos, tienen más experiencia que el Gobierno. No necesita una comisión; el presidente tiene que usar todos los recursos disponibles para actuar rápido”, expresó.

Maldonado reconoció que arreglar un sistema “roto” y revertir las “crueles” políticas migratorias de Trump no será tarea fácil para el nuevo presidente.

“Todavía tengo la esperanza de que el presidente Biden va a cambiar el daño hecho a la política de migración. No he perdido mi fe, pero tengo que ver algo concreto”, aseguró.

