Urgen a salvadoreños a renovar el TPS antes del 10 de septiembre

Los Ángeles, (EFE).- Cuando faltan doce días para que finalice el plazo de renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cerca de 190.000 salvadoreños, activistas y defensores de los inmigrantes urgen a los beneficiarios a no perder esta protección que los ampara hasta marzo de 2025.

Yanira Arias, de Alianza Américas, que agrupa a más de cincuenta organizaciones proinmigrantes en EE.UU., dijo a EFE que están “preocupados” por el poco porcentaje de beneficiarios que han enviado su renovación, al parecer por una confusión debido a una demanda bajo el gobierno de Donald Trump (2017-2021).

Aunque no tiene una cifra exacta estima que una buena parte de los 188.725 salvadoreños protegidos con el TPS no ha realizado la renovación.

“Hemos tenido muy poco tiempo para desarrollar una campaña para informar a los amparados por el TPS que el proceso de renovación para los salvadoreños se realiza nuevamente como antes de la época Trump”, ahonda Arias.

Los salvadoreños, al igual que hondureños, nicaragüenses y nepalíes, mantenían su TPS gracias a una demanda entablada contra el gobierno Trump que detuvo su orden de eliminar el amparo a ciudadanos de estos cuatro países.

En junio pasado el Gobierno de Joe Biden prolongó por 18 meses más el TPS que permite a más de 300.000 migrantes de esos cuatro países trabajar en el país y evitar su deportación.

Arias explica que desde que se entabló la demanda los amparados por el TPS de estos cuatro países no tuvieron que renovar y que pueden estar “confundidos” sobre qué hay que hacer.

Si los beneficiados no realizan la renovación antes del 10 de septiembre perderían el amparo lo que los expondría a la deportación y perderían su permiso de trabajo y otros documentos como las licencias de conducir en ciertos estados.

Alianza América ha hecho un llamado al Gobierno Biden para que extienda el plazo de renovación hasta por seis meses más.

“Sesenta días para informar a todos estos inmigrantes a que deben realizar la renovación es muy poco tiempo”, insiste Arias, que también está amparada por el TPS.

Para más información los amparados pueden acudir a las organizaciones de Alianza América o los consulados de El Salvador en EE.UU.

EE.UU concedió el TPS a los salvadoreños tras los terremotos de enero y febrero de 2001 en El Salvador y son el grupo más grande de inmigrantes que ha tenido el amparo por más de 20 años.

Actualmente, el Gobierno concede el TPS a inmigrantes de 16 países, entre ellos Afganistán, Ucrania, Venezuela y Sudán del Sur, que fueron incluidos en este programa bajo la Administración de Biden.