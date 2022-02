Urgen al Caucus Hispano “feroz liderazgo” para aprobar reforma migratoria

Los Ángeles, (EFE).- Un grupo de líderes comunitarios y empresarios lanzó este martes una campaña para urgir al Caucus Hispano del Congreso (CHC) a ejercer un “liderazgo feroz” para que este año se logre aprobar una reforma migratoria con camino hacia la ciudadanía.

Como parte de la campaña el grupo publicará mañana miércoles una carta abierta en el periódico The Hill en la que 29 líderes latinos detallan la frustración entre la comunidad por la incapacidad de CHC en 2021 de defender legislaciones que le permitieran a los indocumentados obtener un estatus legal que abriera un camino a la ciudadanía.

La iniciativa encabezada por Angélica Salas, directora del Fondo de Acción de la Coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y Gustavo Torres, presidente de CASA in Action, advierte que los defensores de las soluciones a los problemas migratorios en 2021 “fueron pocos”.

“Nos consternó la falta de liderazgo de la mayoría de los 38 miembros del Caucus Hispano del Congreso (en la defensa de los inmigrantes)”, escribieron los líderes latinos como parte de sus argumentos para pedir una “defensa feroz” de las legislaciones proinmigrantes.

En un comunicado Salas dijo que sigue “optimista” con que los demócratas cumplan con las promesas hechas. Recalcó que el 2022 “es el año” para lograr la tan anhelada aprobación de una reforma migratoria con un camino a la ciudadanía.

Por su parte, Torres resaltó que independientemente de los distritos específicos que representen los miembros del Caucus Hispano del Congreso, ellos son “la voz de los latinos en todo el país”.

La carta también señaló los obstáculos que enfrentó el plan social del presidente, Joe Biden, conocido como Build Back Better (Reconstruir Mejor), que finalmente no incluyó una solución migratoria para millones de indocumentados con un camino a la ciudadanía. Este ha estado estancado en el Senado desde el año pasado.

“Pedimos su feroz liderazgo para completar la legislación para crear caminos hacia la ciudadanía para los indocumentados”, concluyó la carta.