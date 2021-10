Urgen al Congreso de Honduras extender tarjetas identificación de emigrantes

Miami, (EFE News).- La Fundación 15 de Septiembre de hondureños en Estados Unidos pidió este lunes al Congreso del país centroamericano una extensión “urgente” del plazo de validez de las tarjetas de identificación de emigrantes, que expiran en diez días y podría dejar en un limbo a unos 2 millones de hondureños.

“En el extranjero vivimos más de 2 millones de hondureños que no tenemos la nueva identificación y no podemos hacer nuestros trasmites consulares”, señaló a Efe el presidente de la fundación, Juan Flores.

Según el activista, la misiva enviada hoy al Congreso de su país solicita una extensión del plazo y hasta que el gubernamental Registro Nacional de Las Personas (RNP) pueda presentar uno viable para los hondureños en el extranjero.

En la carta, la fundación, con sede en el sur de Florida, dice hablar en nombre de 2 millones de hondureños que actualmente viven fuera del país y puntualiza que, de “no hacer nada, pondría en riesgo a muchos compatriotas”.

Por otro lado, el pasado 5 de septiembre, puntualiza Flores, se venció el plazo para que los hondureños que viven en el exterior del país puedan quedar inscritos para ejercer su voto en las elecciones de noviembre próximo.

“Esto nos deja fuera a más de 2 millones de hondureños que vivimos en la diáspora, ya sea en Europa o Estados Unidos”, remarcó.

“No hemos recibido respuesta alguna; se lo hicimos saber en tiempo y forma y nunca respondieron, no mostraron interés, ni el Congreso, ni el Gobierno ni todas las entidades”, denunció.

“Me llama la atención el silencio de la comunidad internacional, (Luis) Almagro (secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA) tenía conocimiento de esto”, lamenta Flores.

En febrero pasado, la organización ya había denunciado en una carta dirigida a Almagro que estaban en riesgo de perder su derecho a votar en las próximas elecciones en su país y pidió a la organización ayuda para “proteger la democracia”.

De acuerdo con Flores, más de un millón de hondureños radicados en EE.UU. pueden perder su derecho al voto en las elecciones generales de noviembre próximo por no disponer de una tarjeta de identidad nacional válida.

El activista recalca que “desde 2001 que existe el voto, o sea, hace 20 años, es la primera vez que sucede” algo similar con el voto desde el exterior. Con esto “lo han eliminado definitivamente”, sentenció.

Según datos que maneja Flores, el 20 % de la población hondureña vive en el extranjero.

“El banco central ha dicho que este año enviaremos 7 millones de dólares en remesas. Esto significa 23 % del Producto Interior Bruto (PIB) y aun así no recibimos respuesta”, zanjó.

Más de cinco millones de hondureños podrán votar en los comicios del 28 de noviembre de Honduras, donde no se realiza segunda vuelta, para elegir al sucesor del actual presidente, Juan Orlando Hernández.

En las elecciones de noviembre, las undécimas desde que Honduras retornó al orden constitucional después de casi dos décadas de regímenes militares, participarán catorce partidos políticos y quince candidatos a la presidencia.