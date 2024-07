Uruguay, trámite en medio de la tormenta

Charlotte (EE.UU), (EFE).- La selección de Uruguay, tras la traumática eliminación en las semifinales contra Colombia y la batalla campal entre sus jugadores y la hinchada cafetera, disputa este sábado en Charlotte la final para el tercer y cuarto puesto de la Copa América contra Canadá, un duelo ya sin trascendencia deportiva al que llega hundido anímicamente y repleto de dudas sobre el presente y el futuro, pendiente del expediente de CONMEBOL.

El escenario será el Bank of América Stadium de Charlotte, el mismo en el que el miércoles Colombia dejó a la Celeste sin final y el mismo en el que, al acabar el partido, Darwin Núñez, Ronald Araújo y José María Giménez protagonizaron una batalla campal en las gradas con unos aficionados cafeteros para, según los uruguayos, defender a sus familias de las agresiones de algunos hinchas.

La CONMEBOL abrió un expediente para aclarar las responsabilidades de lo acontecido y Uruguay informó de que cuenta con “una batería de profesionales” de derecho para defender su posición.

La estrategia de la Asociación Uruguaya de Fútbol es alegar un fallo sufrido y la mala conducta de algunos aficionados de Colombia como atenuante por la reacción de sus jugadores.

“Hubo una reacción natural, instintiva, de padre, de esposo, de hermano, de hijo al ver a su familia en un momento muy complicado y al ver que no permitían la evacuación hacia la cancha, que es lo que el protocolo indica”, dijo Alonso en la zona mixta posterior a la segunda semifinal de la Copa América.

“Tendremos que ver el expediente cuando llegue, ver cuáles son los jugadores señalados, sobre qué artículos se les está imputando la falta y así aplicaremos la estrategia jurídica para evitar que las sanciones sean importantes”, informó.

De momento, Uruguay fue informado de que su lateral Guillermo Varela fue expulsado por una pelea en el campo, al acabar el encuentro con Colombia, con un funcionario de la selección cafetera. Se perderá la final por el tercer y cuarto puesto al igual que Nicolás De La Cruz, suspendido por acumulación de tarjetas, y Ronald Araújo, lesionado.

Todos los demás futbolistas, incluidos los que participaron en la trifulca en las gradas, están actualmente disponibles aunque no está claro si el técnico Marcelo Bielsa decidirá alinearlos de titulares.

Regresará al once Nahitan Nández, quien se perdió la semifinal con Colombia por la roja vista contra Brasil en los cuartos.

Uruguay disputará una final para el tercer y cuarto puesto de la Copa América por cuarta vez. Este formato se introdujo a partir de 1975.

En 2001, perdió en la tanda de penaltis contra Honduras (4-5), en 2004 ganó por 2-1 a Colombia y en 2007 perdió 1-3 con México.

Para Canadá será la primera participación en este tipo de encuentro en la Copa América, en la que se estrenó este año.

La selección canadiense sí disputó una final para el tercer y cuarto puesto en la Copa de Oro de 2002, cuando ganó por 2-1 a México.

– Alineaciones probables:

Canadá: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies; Richie Laryea, Ismael Kone, Stephen Eustaquio, Jacob Shaffelburg; Cyle Larin, Jonathan David.

Seleccionador: Jesse Marsch.

Uruguay: Sergio Rochet; Nahitan Nández, José María Giménez, Mathías Olivera, Matías Viña; Fede Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur o Giorgian De Arrascaeta; Maximiliano Araújo, Facundo Pellistri; Darwin Núñez o Luis Suárez.

Seleccionador: Marcelo Bielsa.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

Estadio: Bank of America Stadium (Charlotte, Carolina del Norte).

Hora: 20.00 local (24.00 GMT).

Andrea Montolivo