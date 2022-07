Uruguayo Jonathan Rodríguez dice que América le abrirá opción de ir a Catar

México, (EFE).- El uruguayo Jonathan Rodríguez, delantero del América del fútbol mexicano, aseguró que este equipo le abrirá la posibilidad de luchar por un puesto en su selección para ir a la Copa del Mundo de Catar 2022.

“Cuando se dio la posibilidad de venir sin pensarlo dije que sí porque esto me abre la posibilidad de buscar un lugar para ir al Mundial”, afirmó el delantero.

Rodríguez fue presentado en la cancha del Estadio Azteca en un entrenamiento abierto al que asistieron más de 12.000 seguidores del América que ovacionaron al uruguayo y a los otros dos refuerzos del equipo para el Apertura 2022: Néstor Araujo y Jürgen Damm.

Rodríguez regresó a la liga mexicana luego de seis meses en el fútbol de Arabia con el Al Nasr, escuadra con la que sólo anotó un gol, situación que fue determinante para emigrar.

“En Arabia no era tan fácil ser tomado en cuenta porque el fútbol no es tan competitivo como aquí. La decisión de venir al América fue fácil. Es la oportunidad más grande en mi carrera, porque me permitirá luchar por un lugar en mi selección”, reiteró.

Jonathan Rodríguez conoce bien el fútbol local. Formó parte del Santos Laguna y del Cruz Azul, en este último fue máximo goleador en el Apertura 2020 y ayudó a La Máquina a romper con más de dos décadas sin títulos de liga con la obtención del Clausura 2021.

El uruguayo también compartió su emoción por las ovaciones que recibió de los seguidores de las Águilas.

“Nunca pensé tener este recibimiento, fue algo maravilloso. A la afición le digo que vengo muy bien físicamente y poco a poco voy tomando ritmo para aportar lo mejor al equipo”.

Al igual que Rodríguez, Néstor Araujo, exjugador del Celta de Vigo de la liga española, mencionó que escogió el América por la exposición que ofrece para ser convocado por selección mexicana para el próximo Mundial.

“El América es un equipo que va a pelear títulos y eso me trajo aquí, me gusta el proyecto y asumo la responsabilidad; además hay una Copa del Mundo cerca y el reto es ése, por eso vengo al América para intentar llegar a él”, explicó el defensa central.

El tercer refuerzo, Jürgen Damm señaló que el motivo de firmar con este equipo es ayudarlo a conseguir un nuevo título.

“La meta siempre es el campeonato aquí y yo traigo muchas ganas de ayudar a levantar la liga número 14”, subrayó Damm.

En su debut en el Apertura 2022 las Águilas empataron 0-0 con el campeón Atlas en el Estadio Azteca. En la jornada dos visitarán al Monterrey el próximo sábado.