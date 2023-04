Uruguayo Repetto dice que escogió Santos por ser un equipo modelo en México

México, (EFE).- El uruguayo Pablo Repetto afirmó que escogió la opción de firmar como entrenador del Santos Laguna porque es un equipo modelo del fútbol mexicano.

“Sentí que como entrenador debía dar un paso importante en mi carrera; cuando se dio la opción de firmar con Santos me pareció que era el desafío que buscaba porque es un equipo modelo del fútbol mexicano con una de las mejores infraestructuras en el continente”, dijo el técnico de 49 años en su presentación.

Repetto dirigió este martes su primera práctica al frente de la plantilla de Santos, equipo al que confió ayudará a enmendar el mal momento que vive en el Clausura luego de tres derrotas, un empate y un triunfo en los recientes cinco juegos.

El fin de semana pasado el equipo cayó 2-0 en casa ante el Querétaro, resultado que le costó el puesto a su antecesor, el mexicano Eduardo Fentanes.

“Ojalá pueda devolver toda esa confianza que me dan y a partir de ahora obtener los resultados que todos queremos. Queremos revertir este momento que no es el mejor, así que todos juntos tenemos que poner a Santos en los lugares en los que está acostumbrado”, dijo Repetto.

Santos Laguna marcha en el undécimo puesto del torneo con 19 puntos, posición que lo tiene con posibilidades de avanzar al repechaje al que clasifican los equipos ubicados entre el quinto y duodécimo lugar.

En la última fecha del Clausura 2023 Santos visitará al Cruz Azul en el Estadio Azteca, en donde requiere sumar para no perder la opción de estar en el repechaje.

“Vamos a trabajar porque tenemos una final el sábado, estoy ilusionado. Voy a hacer que mi equipo sea dinámico, me gusta jugar con extremos y laterales”, explicó.

Pablo Repetto inició su carrera como estratega en el Fénix de su país, en donde también estuvo en los bancos de Club Atlético Cerro, Defensor Sporting y Nacional, su más reciente equipo al que dirigió el año pasado y con el que fue campeón en el torneo de Clausura.

En Bolivia estuvo al frente del Blooming y en Ecuador lideró al Independiente del Valle y a la Liga Deportiva Universitaria de Quito.

También cuenta con experiencia en Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana