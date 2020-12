USCIS debe reabrir este lunes la recepción de solicitudes nuevas de DACA

Washington, (EFE News).- El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) debe reabrir este lunes la recepción de nuevas solicitudes de amparo bajo el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en cumplimiento de una orden emitida el viernes pasado por un juez federal en Nueva York.

El programa fue creado por decreto del presidente Barack Obama en 2012 para evitar la deportación de inmigrantes indocumentados traídos ilegalmente al país cuando eran menores de edad, pero en septiembre de 2017, el presidente Donald Trump decretó la cancelación del programa.

Las querellas legales llegaron al Tribunal Supremo de Justicia el cual, en junio pasado, dictaminó que el programa podría continuar hasta una decisión final, pero el gobierno de Trump ha ido modificando las reglas de solicitud y trámite de DACA haciéndolas más difíciles.

En julio, el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, ordenó en un memorando que no se admitieran nuevas solicitudes y redujo de dos a un año la extensión de los permisos de permanencia otorgados a las personas que ya estaban dentro del programa DACA.

Asimismo, el memorando añadió requisitos para la obtención de los permisos de viaje que DACA contemplaba para los beneficiarios que, por razones de fuerza mayor o por asignaciones de trabajo, tuviesen necesidad de viajar al exterior de EE.UU. durante su permanencia en el programa.

En noviembre pasado un juez federal invalidó el memorando de Wolf tras concluir que el funcionario no había sido designado de acuerdo con lo que marca la ley, y por lo tanto no tenía atribuciones para efectuar esos cambios.

Y la semana pasada el mismo juez de Nueva York ordenó al Departamento de Seguridad Nacional, del cual USCIS es una dependencia, que reabriese la recepción de nuevas solicitudes y restableciera la vigencia por dos años de los permisos de trabajo y la protección de DACA.

El tribunal dio a DHS un aviso para que “dentro de los tres días calendario de esta orden, coloque de manera prominente en su sitios web de toda las otras agencias relevantes, la notificación de que acepta los pedidos iniciales bajo DACA, y las solicitudes de viaje, sobre la base de los términos del programa DACA antes del 5 de diciembre de 2017”.

Hasta esta mañana, los sitios web de DHS y de USCIS no muestran la notificación por lo que, a menos que el Gobierno busco evitarlo con una nueva medida legal, deberán hacerlo en las próximas horas.

