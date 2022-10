Valdeolmillos necesita recurrir a experiencia para mantener con vida a Astros

León (México), (EFE).- El entrenador español Sergio Valdeolmillos necesita recurrir a la experiencia que lo tiene como uno de los mejores estrategas de México para mantener con vida a los Astros de Jalisco en la reanudación este jueves de la final del baloncesto del país ante las Abejas de León.

Jalisco perdió sus primer dos partidos de la final, en la que está abajo 2-0, lo que deja al León del estratega español Pablo García con la posibilidad de terminar con la serie y ganar su primer título al obtener los dos triunfos que le faltan en los siguientes tres duelos en los que será local.

En los dos primeros encuentros, jugados en casa de los Astros, los de Valdeolmillos fallaron al defender y atacar en la pintura, y en los tiros de tres, algo en lo que las Abejas fueron certeras.

El joven García, que disputa su primera final como ‘coach’, le ha ganado hasta el momento la partida a un Valdeolmillos que tendrá que apelar a su jerarquía para evitar que su quinteto pierda su segunda final en fila.

El manejador ibérico, de 55 años, es el último gran seleccionador que ha tenido México, al que regresó a un Mundial después de 40 años de ausencia.

Otros logros de Valdeolmillos al mando de México fueron la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 2011, año de su debut, oro y plata en el Centrobasket y bronce en la Americup de 2017.

Sergio Valdeolmillos aún no ha podido validar su palmarés en su regreso al baloncesto mexicano en 2020, cuando asumió el cargo en los Astros, que no han sido campeones y fueron líderes de la clasificación esta temporada.

Con Jalisco, Valdeolmillos lleva una final perdida el año pasado, temporada en la que fue barrido por el bicampeón Fuerza Regia de Monterrey.

El malagueño García llegó a México en 2017 para ser forjado como estratega por su compatriota Iván Déniz, a quien como asistente ayudó a ganar dos títulos en los Soles de Mexicali.

La experiencia conseguida a lado de Déniz, exseleccionador de México y uno de los más ganadores en la liga del país, lo ayudaron a dominar la liga mexicana, en la que en su segundo año como líder del proyecto de León está cerca de ganar el primer título de la franquicia.

León no ha sido favorito en ninguna de sus series en la postemporada, en la que despacharon a los Libertadores de Querétaro del seleccionador mexicano Omar Quintero en las semifinales y en la final de zona eliminaron al segundo favorito, los Dorados de Chihuahua.

En tanto Jalisco echó a los Soles de Mexicali de Déniz y en la final de zona eliminó a los Mineros de Zacatecas.

La serie se finalizará cuando alguno de los dos equipos sume cuatro triunfos. Los siguientes tres partidos se jugarán en León y de ser necesario los conjuntos podrían regresar para dos encuentros más en Jalisco.