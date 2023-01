Valencia mide el “efecto Ramírez” en el Sporting, con los cuartos como premio

Gijón (Asturias)-Valencia, (EFE).- La llegada de Miguel Ángel Ramírez al Sporting, recién aterrizado tras la destitución el pasado domingo de Abelardo, marca la eliminatoria de los octavos de final ante un Valencia que confía en confirmar en la Copa las buenas sensaciones que transmitió en la Supercopa, contra el Real Madrid.

Ramírez fue el elegido por los responsables del Sporting para sustituir al cesado Abelardo Fernández con el principal objetivo de enderezar el rumbo en la liga ya que los propietarios del club, el Grupo Orlegi, considera que la plantilla tiene el potencial suficiente como para luchar por entrar en la eliminatoria de ascenso.

El técnico coge a un Sporting a tres puntos de los puestos de descenso y a siete del play off, tras una racha en la que solo ha ganado uno de los últimos doce partidos de liga con una última derrota en Santander que precipitó la destitución de Abelardo, que desde hacía semanas había mostrado opiniones muy diferentes a la del Grupo Orlegi sobre el potencial de la plantilla.

Los gijoneses han jugado uno de sus mejores partidos en la Copa del Rey ante el Rayo Vallecano todavía con un Abelardo que aseguraba que, aunque la prioridad era la liga, no por ello tiraba la competición copera en la que quería llegar lo más lejos posible.

El nuevo técnico tiene las bajas de los tres jugadores lesionados -Cote, Bamba y Nacho Méndez- pero ni siquiera ha sido presentado todavía oficialmente, así que es difícil saber sus intenciones para el encuentro para el que probablemente convoque a todos los jugadores disponibles y no decida la alineación inicial hasta poco antes del comienzo del partido.

Ramírez se hace cargo del Sporting en una circunstancia un tanto curiosa ya que va a jugar tres partidos consecutivos en El Molinón, pues al partido de Copa del Rey se unen las dos próximas jornadas ligueras como local ante Zaragoza y Málaga.

Por su parte, el Valencia afronta este encuentro después de una sólida actuación en la semifinal de la Supercopa ante el Real Madrid que le ha servido para pasar página de la mala imagen que dejó en su derrota liguera ante el Cádiz.

Ese tropiezo, en cualquier caso, confirmó lo complicado que tiene en estos momentos llegar a los puestos de competiciones europeas desde la Liga, lo que a su vez eleva la importancia que tiene la Copa en los planes del club de Mestalla como atajo para regresar a los torneos continentales y también como motivo de autoestima.

En la anterior eliminatoria, la primera que disputó, Gennaro Gattuso ya dio muestras de la importancia que le daba al torneo al plantear ante un rival que está varias categorías por debajo una alineación que incluía a titulares habituales como Giorgi Mamardashvili o Hugo Guillamón y a jugadores importantes en la rotación del italiano como Toni Lato, Ilaix Moriba, Justin Kluivert, Marcos André o Hugo Duro.

En este caso, al haber disputado la Supercopa pero no haber jugado la final y al disputar el lunes el próximo compromiso liguero, el cansancio no será un factor determinante en los planes del entrenador.

No se espera que arriesgue con Thierry Correia y con Mouctar Diakhaby, que han tenido molestias musculares durante la semana y tampoco con Eray Cömert, que las ha tenido en la espalda. Las bajas seguras para el choque son los lesionados de larga duración Jaume Doménech, Nico González y Samu Castillejo.

Alineaciones probables:

Sporting: Mariño; Pol Valentín, Insua, Izquierdo, Diego Sánchez; Gragera, Pedro Díaz, Otero, Cristo González; Aitor García y Djurdjevic.

Valencia: Mamardashvili o Herrerín; Foulquier, Paulista, Cenk, Jesús Vázquez; Guillamón, Moriba, Musah; Lato, Hugo Duro y Marcos André.

Árbitro: Munuera Montero (Comité Andaluz).

Estadio: El Molinón Enrique Castro ‘Quini’.

Hora: 19:00. EFE/