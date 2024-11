Varela toma el lugar de Nández y Ugarte el de Aguirre

Montevideo, (EFE).- El lateral derecho de Flamengo Guillermo Varela se perfila como el sustituto del sancionado Nahitan Nández en la selección de Uruguay, que también debe reforzarse en la mitad de la cancha con Manuel Ugarte, del Manchester United, para enfrentar este martes a Brasil en Salvador.

El entrenador Marcelo Bielsa no podrá contar en el partido de la duodécima jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026 con Nández, ni con el central Santiago Bueno, minado por una lesión muscular.

Bielsa desplazó este lunes a Brasil a veintidós jugadores para el partido de este martes en el estadio Fonte Nova.

Uruguay afrontará su próximo encuentro impulsado por la increíble victoria por 3-2 que logró frente a Colombia en un juego que se llevó con un tanto del centrocampista Ugarte en el minuto 101, apenas 4 después de que Carlos Gómez marcara el empate de los visitantes.

Además de Varela, el rol de lateral derecho titular en la Celeste lo disputa José Luis Rodríguez, del Vasco da Gama.

El lateral del Flamengo sumó minutos en el último partido en sustitución del lesionado Marcelo Saracchi.

De confirmarse también el ingreso de Ugarte para unirse a Federico Valverde y Rodrigo Bentancur, el once uruguayo que comenzará el partido en Salvador es el siguiente:

Sergio Rochet; Varela, José María Giménez, Mathías Olivera, Saracchi; Valverde, Ugarte, Bentancur; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

Jugadas once fechas de las eliminatorias, Uruguay es segundo con 19 unidades. Brasil ocupa la cuarta posición con dos menos.

El 17 de octubre del pasado año, en el duelo que ambos equipos disputaron en Montevideo por la cuarta jornada de las eliminatorias, la Celeste rompió una racha de más de 20 años sin vencer a la Canarinha al imponerse por 2-0.