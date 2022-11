Varias estrellas en edición 96 del desfile de Acción de Gracia de N.York

Nueva York, (EFE).- El tradicional desfile del Día de Acción de Gracias de la tienda de almacenes Macy’s, el 24 de noviembre, contará con la participación de varias estrellas, entre ellas los cantantes Dionne Warwick, Gloria Estefan, Sean Paul y Ziggy Marley.

El espectáculo comenzará con la presentación de la cantante y actriz Lea Michele (Glee) y el elenco de “Funny Girl” de Broadway, que estará presente con otros artistas de los musicales “The Lion King” , “A Beautiful Noise” y “Some Like It Hot”, que sube hoy a escena. El desfile contará también con las famosas Rocketts del Radio City.

En su edición número 96, el esperado evento que marca el inicio de la Navidad en Nueva York, tendrá 16 gigantescos globos, que se han convertido en emblemáticos de la celebración y presentes desde el 1927, inspirados originalmente en marionetas.

Famosos personajes han “volado” a lo largo de la ruta, para el deleite tanto de chicos como adultos, que este año contarán con el debut de “Bluey”, “Dino” y “Bebé Dino” y el regreso de otros famosos como “Paw Patrol” o “SpongeBob SquarePants” , de acuerdo con un comunicado de la empresa.

El desfile tendrá además 28 carrozas que llevan al público a mundos mágicos y en ellas estarán los personajes de Sesame Street y Stuart, el Minion de un solo ojo de “Depicable Me 2”, entre otros conocidos, más 700 payasos, 12 bandas de diversos estados y de México y el cierre, como siempre, a cargo de Santa Claus.

“Desde el primer desfile en 1924, y a lo largo de las décadas, el desfile de Acción de Gracia de Macy’s ha servido para alegrar a las millones de personas que se reúnen en todo el país cada año para disfrutarlo con amigos y familiares”, indicó Will Coss, productor ejecutivo del evento.