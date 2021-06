Varios mineros quedan atrapados por colapso de una mina en el norte de México

Ciudad de México, (EFE).- Varios mineros quedaron este viernes atrapados por el colapso de una mina en el norteño estado mexicano de Coahuila, confirmaron las autoridades, que todavía no precisan el número exacto mientras algunos medios locales hablan de siete personas atrapadas.

“La Secretaría del Trabajo de Coahuila recibió el reporte de un accidente en una mina de arrastre en este municipio, hoy alrededor de las 12.50 horas (17.50 GMT)”, informó dicha instancia en un comunicado.

Según las investigaciones preliminares, hay indicios de que el accidente se debió a un desbordamiento e inundación en la mina.

La mina está inundada y los mineros están en los túneles ya que se encontraban trabajando cuando sucedió el desbordamiento.

Aunque algunos medios indican que hay siete mineros atrapados, las autoridades no precisaron el número de personas que se encuentran en la mina.

Al lugar llegaron autoridades de Protección Civil e inspectores de la propia Secretaría de Trabajo para llevar a cabo las labores de rescate.

En coordinación con las autoridades federales, la Secretaría de Trabajo se comprometió a realizar todas “las diligencias que sean necesarias”.

Según se puede ver en imágenes compartidas en redes sociales, las acciones de las autoridades ya comenzaron y algunos familiares se encuentran en la zona.

Protección Civil introdujo bombas para sacar el agua pero no funcionaron.

Con las bombas buscan despejar la zona para que los rescatistas puedan acceder e iniciar sus labores.

Además, varias personas se acercaron a la zona para ofrecer su ayuda.

El accidente trae a la memoria lo sucedido el 19 de febrero de 2006, en la mina de Pasta de Conchos, también en Coahuila, donde 65 trabajadores murieron en un accidente y solo dos cuerpos fueron recuperados.

El resto quedaron sepultados luego de que se considerara que su rescate era de alto riesgo y hasta el momento no se han recuperado los cuerpos.

