Vela desafía a Higuaín; ‘Chicharito’, a seguir con el pleno

Chicago, (EFE).- El mexicano Carlos Vela, delantero del Los Ángeles FC, se recuperó de unas molestias de rodilla y retará este sábado al Inter Miami del argentino Gonzalo Higuaín, en una tercera jornada de la MLS en la que otra estrella mexicana, Javier ‘Chicharito’ Hernández, tratará de mantener el pleno de victorias de Los Ángeles Galaxy en la visita a los Seattle Sounders.

Tras retirarse al descanso del último encuentro de LAFC, empatado 1-1 contra los Portland Timbers, por un problema de rodilla, Vela ha vuelto a entrenarse y formará parte de la expedición de su equipo que visitará a Miami.

“Hemos tenido una buena semana de entrenamiento y pude recuperar a varios chicos que estuvieron lesionados. Carlos, en particular, se entrenó y estará con nosotros en Miami”, informó el técnico Steve Cherundolo en rueda de prensa.

El mexicano, exjugador del Arsenal o de la Real Sociedad, abrió su temporada con un fantástico triplete ante los Colorado Rapids en la primera jornada y buscará otra gran actuación para devolver la victoria al LAFC tras el último empate ante los Timbers, rescatado en el tramo final.

Su equipo se enfrentará a un Inter Miami que sigue buscando su primera victoria del año, tras un arranque muy lejos de las expectativas.

El conjunto del inglés Phil Neville arrancó con un empate sin goles con el Chicago Fire, pero se derrumbó por completo en la visita al Austin, acabada con un contundente 1-5.

Higuaín dio una asistencia al internacional ecuatoriano Leonard Campana en esa derrota, pero sigue buscando estrenar su cuenta goleadora en la presente MLS, tras anotar doce dianas el año pasado.

Muy distinta es la situación de los Galaxy de ‘Chicharito’. El equipo angelino, que busca volver a los “playoff” este año tras quedarse fuera de los primeros ocho de su conferencia el curso pasado, arrancó con seis puntos de seis.

Ganó 1-0 al New York City, con un golazo de ‘Chicharito’ y actuó de aguafiestas en su visita al Charlotte FC, cuando el también mexicano Efraín Álvarez silenció a los 75.000 espectadores que acudieron al estadio Bank of America para el debut como local del equipo de Carolina del Norte.

Cuenta sus partidos por victoria y no ha recibido gol alguno en este inmejorable arranque de campaña.

Sus rivales serán los Seattle Sounders, campeones de la MLS en 2016 y en 2019. El equipo con sede en el estado de Washington pagó duramente la baja por lesión del internacional peruano Raúl Ruidiaz y perdió sus dos primeros partidos del año.

También busca estrenar su casillero de victorias el Atlanta United del venezolano Joseph Martínez, quien sigue sin marcar este curso, en el duelo contra el Charlotte del técnico español Miguel Ángel Ramírez.

Por su parte, el Orlando City del portero peruano Pedro Gallese recibirá al Cincinnati, en el intento de mantener por tercer partido consecutivo su portería a cero.

– Programa de la jornada:

13.00 New York City-CF Montreal

13.30 Columbus Crew-Toronto FC

13.30 Inter Miami-Los Angeles FC

15.30 Seattle Sounders-Los Angeles Galaxy

18.30 Houston Dynamo-Vancouver Whitecaps

19.30 DC United-Chicago Fire

19.30 New England Revolution-Real Salt Lake

19.30 Orlando City-Cincinnati

19.30 Philadelphia Union-San Jose Earthquakes

20.30 FC Dallas-Nashville SC

21.00 Colorado Rapids-Sporting Kansas City

22.00 Portland Timbers-Austin FC

. Domingo 13 marzo:

16.30 Atlanta Utd-Charlotte

19.00 New York Red Bulls-Minnesota

Horas ET (-5 GMT).