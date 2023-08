Veljko Paunovic afirma que las Chivas trabajaron para superar el fracaso en la Leagues Cup

Guadalajara (México),(EFE).- El serbio Veljko Paunovic, entrenador de las Chivas de Guadalajara, afirmó que tras su eliminación de la Leagues Cup, el equipo trabajó en el aspecto mental para superar la decepción de quedar eliminado en la fase de grupos de la Leagues Cup.

“Hemos afrontado estas semanas de trabajo preparando al equipo y recuperando de la decepción que nos llevamos para levantar la moral y saber que el fútbol siempre te reta y no puedes estar relajado”, explicó en una rueda de prensa.

El conjunto Rojiblanco fue uno de los primeros equipos mexicanos en quedar fuera de la pelea por el título en la Leagues Cup, torneo en el que clubes de la Liga MX se midieron a los de la Major League Soccer (MLS).

El técnico afirmó que el plantel dejó atrás este capítulo y ahora se enfoca en mantener el nivel que mostraron al inicio del torneo Apertura 2023, en el que es líder después de tres jornadas. Chivas inició el Apertura 2023 con tres victorias.

“Reanudar el torneo nos ayuda para recuperar nuestra esencia y nuestra identidad, algo que nos ha hecho tener éxito. De la Leagues Cup no quiero hablar más, para nosotros ya está atrás y nos enfocamos en las lecciones que hemos aprendido”, declaró.

En la reanudación de la liga mexicana, el Guadalajara visitará este viernes al FC Juárez, un “partido crucial” para retomar el nivel que el equipo mostró en semanas anteriores, reiteró el técnico.

“Es un equipo que le dio muchos problemas a los equipos que el año pasado estuvieron peleando por el título. Vimos a un rival con mucha hambre, mucha juventud y con los resultados que han tenido tienen la confianza por las nubes”, adelantó sobre el duelo ante el Juárez.

Paunovic destacó que el más reciente fichaje del Guadalajara, el centrocampista Érick Gutiérrez, aún está en periodo de adaptación con y trabaja por alcanzar su máximo nivel.

“Es muy versátil, es muy habilidoso con el balón. Aún está por alcanzar su mejor nivel y por alcanzar un mejor nivel de conocimiento de sus compañeros. Su fichaje nos genera grandes expectativas, pero no quiero poner demasiada presión y responsabilidad en él”, sentenció el serbio.