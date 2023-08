Venezolano Dudamel dice que el Necaxa es donde más le ha costado transmitir su idea

Ciudad de México, (EFE).- El venezolano Rafael Dudamel, entrenador del Necaxa del fútbol mexicano, aseveró que a su equipo es al que más le ha costado transmitir su idea de juego.

“Nos ha costado mucho este arranque del torneo. Ni en Chile, Brasil o Colombia me había costado tanto estabilizar un grupo y transmitir una idea”, afirmó el técnico luego de la derrota de su equipo 3-2 ante el América en la fecha cinco del Apertura 2023.

En el partido realizado en el estadio Azteca el uruguayo Facundo Batista anotó doblete para el Necaxa. Por el América marcaron el chileno Diego Valdés, el uruguayo Brian Rodríguez y el colombiano Julián Quiñones.

Dudamel empezó su carrera como estratega en Estudiantes Mérida de su país, también estuvo en el banco de Atlético Mineiro de Brasil, Universidad de Chile y al Deportivo Cali de Colombia.

Según el timonel en ninguno de esos equipos padeció lo que vive en Necaxa.

“Hay talento, pero han existido circunstancias adversas para hacerlo funcionar. No tengo excusas; debemos tener una salud mental para competir y no tener estas montañas rusas de emociones de un equipo que está en construcción”, subrayó.

La derrota ante el América dejó al Necaxa con dos puntos en el decimosexto puesto del torneo, algo que Dudamel espera cambiar.

“No quiero más tonterías porque las distracciones son las que atentan contra el funcionamiento. Lo importante es definir las formas para que lleguen los buenos resultados, sobreponernos a las bajas, a las lesiones y consolidarnos”.

Rafael Dudamel, quien vive su primer torneo en el fútbol mexicano, aceptó que sus dirigidos deben corresponder al apoyo que les da su afición.

“Tenemos una gran pena con nuestros seguidores y los dueños del equipo por la apuesta que hicieron por nosotros, vamos a trabajar para estar a la altura de este equipo”.

En la fecha seis del Apertura 2023 el equipo dirigido por Dudamel recibirá al Querétaro el próximo domingo.