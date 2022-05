Venezolano Sandoval, encabeza ex MLB que salen de México por bajo rendimiento

Monclova (México), (EFE).- El venezolano Pablo Sandoval, ganador de cuatro anillos de Serie Mundial, encabezó al ser anunciado como baja de los Acereros de Monclova, a las ex estrellas de las Grandes Ligas (MLB) que han salido de temporada 2022 la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) por su bajo rendimiento.

“Agradecemos a Pablo Sandoval haber sido parte de La #FuriAzul. Como parte de todo equipo profesional, los ajustes son parte de lo que sucede en temporada, por lo que causa baja de nuestro roster”, explicó el equipo campeón de la campaña 2019 de la LMB la salida del venezolano.

El ‘Kung Fu Panda’ Sandoval, de 35 años, fue la contratación más importante para cualquier equipo mexicano en esta campaña por su cartel, pero el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2012 estuvo lejos de las expectativas.

Sandoval, quien jugó por 14 años en Las Mayores, dejó número con Monclova de .240 en promedio de bateo, tres cuadrangulares, tres dobles y 18 carreras producidas en 104 turnos al bate.

Sus estadísticas contrastan con las que tiene de por vida en las Grandes Ligas, en las que presume .278 de porcentaje de bateo, 153 jonrones, 639 carreras impulsadas y 262 dobles.

Los Acereros también dieron de baja el pasado miércoles al estadounidense Josh Reddick, campeón en 2017 de la MLB con los Astros de Houston, porque el jardinero derecho decidió retirarse del béisbol profesional a los 35 años.

Reddick llegó con la etiqueta de figura, sin embargo al igual que Sandoval no logró explotar su talento. El oriundo de Savannah, Georgia bateó para .293 con 13 compañeros mandados al plato, cuatro cuadrangulares, cuatro dobles y un triple en 99 presentaciones a la caja de bateo.

Antes de las salidas de estas figuras, Monclova sacó de su plantilla al venezolano José ‘Cafecito’ Martínez, con cinco años de experiencia en MLB, por una fractura en una de sus manos.

Al inicio de la temporada de la LMB, los Acereros eran los favoritos para obtener el campeonato ya que no sólo tuvieron estas firmas de renombre, sino que son entrenados por el estadounidense Mickey Callaway, manejador de los Mets de Nueva York en 2018 y 2019.

Callaway, despedido en 2021 como coach de pitcheo de los Angelinos de Los Ángeles por denuncias de acoso sexual, tiene a Monclova con el quinto peor récord de la zona norte con 15 triunfos y 15 derrotas.

Los Diablos Rojos del México son otro de los cuadros que han despedido a ex peloteros destacados de la MLB. La novena más ganadora la LMB con 16 títulos, despachó al mexicoamericano Khris Davis, campeón de jonrones en 2018 en la Liga Americana de Las Mayores.

Davis, quien conectó 221 cuadrangulares en MLB, no pudo sacar ninguna pelota del campo en la LMB y dejó un porcentaje de bateo de .119, con dos producidas, fue ponchado 18 veces en 42 turnos al bate.

Otros peloteros de los que se tenían altas expectativas en México que han salido son el Wladimir Balentien, baja de los Saraperos de Saltillo, y Justin Bour, sacado por los Diablos Rojos.

Después de los primero 29 juegos de la temporada de la LMB, los Tecolotes de los Dos Laredos son los líderes de la zona norte con 23 victorias y seis derrotas y El Águila de Veracruz encabeza la división sur con 17 triunfos y 12 descalabros.