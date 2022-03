“Veritas”, la verdad de Bahía de Cochinos contada por sus protagonistas

Miami, (EFE).- El cineasta Eliecer Jiménez buscó a los brigadistas que en 1961 desembarcaron en Playa Girón (Cuba), los “mercenarios”, según el Gobierno cubano, para que contaran su parte de la historia y el resultado es “Veritas”, un documental que tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Miami.

El propósito del filme “era ahondar en el epíteto que el Gobierno cubano le ha puesto a estas personas, a las que llama mercenarios, y descubrí que son personas decentes”, relató en una entrevista con Efe el director cubano, afincado en Miami desde hace seis años.

Un proyecto largamente acariciado por este realizador independiente, con estudios en la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) de San Antonio de los Baños (Cuba), quien señala que aquí ha podido por fin “investigar con rigor” y tener acceso a veteranos de la Brigada de Asalto 2506.

“Lo primero que dijo (el fallecido exgobernante Fidel) Castro fue que eran americanos y no, son cubanos. Fueron gente que se entregó de forma voluntaria, jóvenes cuya media de edad en ese entonces rondaba los 25 años, gente que verdaderamente ama su país”, aseveró el director, quien para este proyecto relata que filmó algunas escenas en Cuba de forma clandestina.

Jiménez reconoce que llegó a creer el discurso oficial cubano, el cual ahora no duda en calificar de “propaganda castrista”.

“Durante 31 años de tu vida te dicen que son mercenarios y te lo llegas a creer”, confiesa el realizador, quien es consciente de que por haber hecho “Veritas” ya no puede volver a su Cuba natal sin riesgo de ser encarcelado, lo mismo que les pasa a sus entrevistados.

NARRADO EN PRIMERA PERSONA

Jiménez, con estudios en el programa de documentales del Festival de Sundance, explica que en términos generales la producción gira en torno a “los recuerdos de estos hombres y sus convicciones. ¿Qué convicciones tuvieron en ese entonces y cuáles tienen hoy?”.

“Esa gente tiene las mismas ganas” más de sesenta años después de la operación que buscó derrocar al gobierno comunista en la isla, encabezado por su presidente y líder Fidel Castro, subraya.

“Una cosa que tiene el documental es que cuenta la historia en primera persona, solo ellos hablan durante el metraje” de poco más de una hora que tiene la película, agregó.

Con testimonios de quienes fueron parte de la operación, integrada por unos 1.400 hombres, en su mayoría cubanos que se habían exiliado en EE.UU. tras el triunfo de la revolución en 1959, “Veritas” relata todos los preparativos, el enfrentamiento con el Ejército cubano, las torturas que sufrieron en prisión los “brigadistas”, y su puesta en libertad y posterior envío a Estados Unidos.

Sobre el fracaso de esta operación tras el desembarco en Playa Girón, en el suroeste de la isla, Jiménez opina que confluyeron una serie de factores, entre ellos la acción apocada del Gobierno del entonces presidente estadounidense, John F. Kennedy, el cual había prometido su apoyo.

“El plan inicial era enviar 16 bombardeos, pero después del primero Kennedy suspende los ataques por 48 horas y en ese tiempo Castro avanzó y hundieron los barcos de la Brigada y casi tomó Playa Girón”, relató el director.

La operación falló en menos de 72 horas en gran medida por esa falta de cobertura aérea para apoyar el desembarco, entre otros súbitos cambios de planes, como se da a entender en el documental, lo que a la larga acarreó “serias consecuencias” para Cuba, Estados Unidos y el continente americano, según el director.

INVASIÓN A UCRANIA ENTRE LOS EFECTOS A LARGO PLAZO

A juicio de Jiménez, la actual invasión de las fuerzas rusas a Ucrania tiene su antecedente en Bahía de Cochinos, que se dio en medio de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética “midió la temperatura” y empezó a sospechar que “Estados Unidos no es la fiera que dice ser”.

El director recordó que tiempo después (octubre de 1962) ocurrió la llamada “crisis de los misiles”, en la que la Unión Soviética dispuso armas nucleares en Cuba, a 90 millas (145 km.) de Florida (EE.UU.) y luego en 1973 la retirada estadounidense de la Guerra de Vietnam.

Nada de ello hubiera ocurrido, opina el director, “si Estados Unidos hubiera implantado el respeto en esta parte de Occidente”.

Para Jiménez, el estreno de “Veritas” no solo es muy importante para la gente de Cuba y para entender lo que fue ese período de la Guerra Fría, sino también para reflexionar sobre “la importancia que tiene frenar a los dictadores a tiempo, que es lo que no está ocurriendo con (Vladímir) Putin (presidente de Rusia)”, señaló.

Un proyecto producido con mínimos recursos, que demandó unos 18 meses de trabajo y entre medias con la pandemia de la covid-19, el director destacó la importancia de estrenarlo en Miami, a cuya comunidad cubana es a la que más pertenece.

“Yo creo que la Cuba del futuro, que será sin los Castro y sin el lastre del comunismo, se construirá mucho a partir de Miami”, señaló convencido.

