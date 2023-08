Vicente Fernández da su voz a 20 canciones mexicanas en un nuevo disco póstumo

Guadalajara (México), (EFE).- La voz del cantante de música ranchera Vicente Fernández revivirá en un nuevo disco póstumo con 20 de las canciones que dejó grabadas y en las que interpreta melodías populares de la música mexicana, anunciaron este miércoles en México su familia y representantes de su disquera.

En conferencia de prensa realizada en el rancho “Los Tres Potrillos”, propiedad del llamado “Charro de Huentitán”, su viuda, Refugio Abarca “Cuquita”, afirmó que este disco es el primero que develará las piezas que el cantante grabó expresamente para que se difundieran tras su muerte.

“Me siento contenta por hacerle este homenaje a Vicente, sacar la música que dejó, que todo su pueblo no lo olvide, que siga escuchándolo, que sigan hablando de él, dejó mucha música ya grabada que la van a ir sacando poco a poco”, aseguró.

Fernández, fallecido el 12 de diciembre de 2021 a los 81 años de edad tras varios meses hospitalizado en su natal Guadalajara, fue uno de los cantantes más populares de la música vernácula y uno de los más prolíficos con cerca de un centenar de discos grabados y unas 200 canciones inéditas, de acuerdo con su compañía disquera.

Roberto López, presidente de Sony Music México, detalló que cada vez que grababa un disco Fernández se preocupaba por dejar listas varias canciones más con la solicitud de que fueran parte de su legado póstumo.

Esto permitirá que el público siga disfrutando su música con los discos que se editarán cada cierto tiempo bajo el cuidado de Pedro Ramírez, productor de Fernández, quien cuidó y dejó listas todas las piezas antes de su fallecimiento.

“Vamos a lanzar la música con frecuencia, no va a haber mucho (tiempo) entre uno y otro (disco) y van a reunirse en diferentes conceptos y temáticas tan amplias como cantó Vicente”, reveló.

“Vicente le canta a los grandes compositores” contiene cortes de entre 1970 y los años 2000 como “Señora de tal”, “La diferencia”, “La media vuelta”, “Por si no te vuelvo a ver”, “Tú, solo tú” y “Amor de los dos”, que se rescató de un disco en vinilo publicado en 1975 y que no se había editado hasta ahora.

Vicente Fernández hijo reveló que, además de las canciones inéditas que dejó su padre y que se publicarán de manera paulatina, existe un proyecto para crear un museo que muestre parte de su legado, aunque se negó a dar más detalles.

El disco estará disponible de manera gratuita en todas las plataformas de música en demanda a partir de las 18.00 horas del 10 de agosto (00.00 GMT) y la disquera pondrá a la venta una versión en formato CD y vinilo en los próximos meses.