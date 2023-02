Vico C lanzará en mayo próximo su primer disco en casi 15 años

San Juan, (EFE).- El veterano rapero puertorriqueño Vico C, conocido como “El filósofo del rap”, lanzará en mayo próximo bajo el sello Nain Music, una división de Rimas Entertainment, un nuevo disco, su primero en casi 15 años después de “Babilla” (2009).

“En estos tiempos donde es grande la necesidad de contenido puro en la música, se abre una plataforma para poder continuar lo que siempre he hecho con mis canciones: tocar corazones y hacer revolución en una sociedad perdida”, dijo Vico C en un comunicado enviado por Nain Music este jueves.

“Por eso pienso que lo más importante en mi unión con Nain/Rimas, es la libertad que se me ha dado para expresar lo que quiero”, resaltó Luis Armando Lozada Cruz, nombre de pila del veterano artista urbano.

Los nuevos temas del álbum traerán nuevas tendencias y marcaran un antes y un después en la música latina, tal y como lo hizo en la década de los 90 cuando puso el rap en español en el radar con temas como “Me Acuerdo”, “Bomba Para Afincar”, “La Recta Final” y “Viernes 13”, destacó Nain Music en el texto.

“Es un privilegio contar y trabajar con un artista de la talla y trayectoria de Vico, cuyo mayor legado a la música latina y las nuevas generaciones aún está por entregarlo”, dijo por su parte, Fidel Hernández, presidente de Nain Music, en el comunicado.