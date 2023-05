Víctor Manuelle llevará a Puerto Rico en “un viaje” para festejar sus 30 años

San Juan, (EFE).- El salsero puertorriqueño Víctor Manuelle dijo que las dos presentaciones que ofrecerá el 3 y 4 de junio próximos en el Coliseo de Puerto Rico de San Juan serán “un viaje” por su trayectoria musical de 30 años como solista.

La celebración de las tres décadas de carrera del llamado “Sonero de la juventud” coincidirán con el aniversario del lanzamiento de su primer disco, “Justo A Tiempo”, que publicó el 25 de mayo de 1993 bajo Sony Music.

Dentro de ese “viaje” musical que el salsero boricua ofrecerá en la principal sala de espectáculos de la isla, en la cual no ha actuado en ocho años, habrán “muchas emociones, presentaciones y éxitos” que lo han colmado en su trayectoria.

En los conciertos, producidos por Paco López para No Limit Entertainment, el cantante tropical recorrerá éxitos como “Dile a ella”, “Así es la mujer”, “Apiádate de mí”, “Voy a prometerme”, “Mala y peligrosa”, “No quería engañarte” y “Tengo ganas”.

“El público responde por mí o por el género representativo de la ‘Isla del Encanto’. Cuando no hubo género variante, fue lo que representó a Puerto Rico”, aseguró.

Víctor Manuelle también se ha destacado por expandir su público al hacer colaboraciones con destacados artistas urbanos, entre ellos Bad Bunny, el dúo de Jowell y Randy, Farruko y el ya retirado Julio Voltio.

Sobre estas colaboraciones, resaltó que el éxito que tienen estos y el apoyo de parte de los jóvenes le recuerda a su juventud, cuando sus cantantes favoritos eran Ismael Rivera, Héctor Lavoe y Frankie Ruíz, entre otros.

“Es una conexión fácil, porque ellos eran los cantantes urbanos de esa época”, dijo.

Un gusto similar con el género de la salsa se le aplica a la madre de Bad Bunny, pues Víctor Manuelle reveló que cuando este le propuso colaborar con él en el tema “Mala y peligrosa”, le dijo: “si no hago esta colaboración, mi mamá me mata”.

“Lo urbano es la expresión de la calle. No hay más urbano para ellos que la salsa”, afirmó.

Igualmente, el artista contará con músicos invitados, cuyos nombres no quiso mencionar, pero que han sido importantes en el desarrollo de su carrera.

Víctor Manuelle también rememoró cuando se convirtió en artista y se tuvo que adaptar al cambio y estilo de vida de una figura pública, mientras que estos últimos cinco años han sido de estabilidad, como artista y ser humano.