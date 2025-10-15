VIDA celebró 30 años transformando vidas en el Valle del Río Grande

Una noche de esperanza, educación y gratitud en el McAllen Convention Center

McAllen, TX. — La noche del jueves 9 de octubre de 2025, el McAllen Convention Center Ballroom se vistió de gala para celebrar un acontecimiento muy especial: el 30º aniversario de la organización Valley Initiative for Development and Advancement (VIDA), una institución que durante tres décadas ha cambiado la historia de miles de familias en el Valle del Río Grande.

Bajo el lema “Celebrating 30 Years of Changing Lives” (Celebrando 30 años cambiando vidas), la Gala del 30° Aniversario de VIDA reunió a líderes comunitarios, empresarios, funcionarios, donadores, egresados y amigos de la organización para rendir homenaje a una trayectoria marcada por la superación, la educación y la oportunidad.

Tres décadas de impacto educativo y comunitario

Fundada en 1995, VIDA nació con una misión clara: romper el ciclo de pobreza y falta de acceso a la educación en el sur de Texas, ofreciendo programas de capacitación técnica y profesional a personas de bajos recursos.

A lo largo de estos 30 años, la organización ha acompañado a miles de estudiantes del Valle del Río Grande, ayudándolos a completar sus estudios, obtener certificaciones laborales y asegurar empleos bien remunerados que les permitan brindar una mejor calidad de vida a sus familias.

Gracias al compromiso de sus aliados educativos, instituciones locales y donadores, VIDA ha sido un catalizador del desarrollo económico regional, impulsando carreras en áreas de alta demanda como la salud, tecnología, manufactura, transporte y educación.

“VIDA ha sido un puente entre los sueños y las oportunidades. Detrás de cada estudiante hay una historia de esfuerzo, de fe y de cambio. Celebramos no solo treinta años de existencia, sino treinta años de esperanza hecha realidad”, expresó un miembro del comité organizador durante la ceremonia.

Una velada elegante con propósito

El evento, realizado en el salón principal del McAllen Convention Center, combinó la elegancia con el espíritu comunitario que caracteriza a la organización. El ambiente estuvo decorado en tonos perla y dorado, símbolos de celebración y gratitud, mientras los asistentes disfrutaron de una cena de gala, presentaciones musicales y un emotivo recorrido por la historia de VIDA.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el discurso principal del empresario Fernando De León, CEO de León Capital, quien ofreció una ponencia sobre liderazgo, resiliencia y el poder de retribuir a la comunidad.

En su mensaje, De León subrayó la importancia de las alianzas entre el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro para generar verdaderos cambios sociales:

“Invertir en educación es invertir en el futuro de todos. VIDA no solo educa, sino que inspira. Y cuando una comunidad se inspira, se transforma.”

Durante la gala también se reconoció a los patrocinadores y colaboradores que, a lo largo de los años, han hecho posible el crecimiento de la institución, destacando su compromiso con la equidad educativa y el desarrollo humano en la región.

Mirando hacia los próximos 30 años

El 30º aniversario no solo fue una celebración del pasado, sino también una mirada optimista hacia el futuro. Los directivos de VIDA reiteraron su compromiso de seguir expandiendo programas de educación y capacitación, especialmente en sectores emergentes que ofrecen estabilidad y crecimiento para la población local.

“VIDA nació con el propósito de cambiar vidas a través de la educación. Hoy reafirmamos esa misión con más fuerza que nunca. Queremos que cada persona en el Valle tenga acceso a las herramientas necesarias para construir un futuro digno y sostenible”, señaló uno de los representantes de la organización.

El evento concluyó con una atmósfera de emoción y esperanza. Los asistentes brindaron por las tres décadas de éxito y por los nuevos desafíos que se avecinan, convencidos de que la educación sigue siendo la clave para el progreso individual y colectivo.

Un legado que trasciende generaciones

Desde su fundación, VIDA ha demostrado que la transformación social comienza cuando se abren las puertas del conocimiento. Su impacto no solo se mide en números, sino en las historias de padres y madres que lograron terminar una carrera, jóvenes que encontraron su vocación y familias que rompieron barreras para alcanzar sus metas.

Con más de 30 años educando una vida a la vez, VIDA reafirmó en su gala su compromiso con la región, recordando que detrás de cada logro académico hay una historia humana, y detrás de cada historia, una comunidad más fuerte.

Para más información sobre los programas educativos, oportunidades de patrocinio o cómo apoyar a la organización, se puede contactar a Amanda Rodríguez al (956) 903-1900, ext. 106, o escribir a arodriguez@vidacareers.org

Más detalles también están disponibles en www.vidacareers.org