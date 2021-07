Video muestra a otro hermano de López Obrador recibiendo dinero sospechoso

Ciudad de México, (EFE).- Otro hermano del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aparece en un video recibiendo dinero para, presuntamente, una campaña electoral en 2015, según documentos difundidos este jueves por el sitio Latinus.

Los videos, al parecer de 2015, muestran a Martín Jesús López Obrador, hermano del presidente, recibiendo sobres que presuntamente contienen dinero de parte de David León Romero, en aquel entonces representante del Gobierno de Chiapas y extitular de la Coordinación Nacional de Protección Civil en los primeros meses del Gobierno de López Obrador.

En el documento, el hermano menor del presidente presuntamente recibe la cantidad de 150.000 pesos (unos 7.500 dólares) que León Romero le entregó en su casa de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, en 2015, durante la primera elección en la que Morena, el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador participó.

Según el reporte del periodista Carlos Loret de Mola, la conversación fue grabada por León Romero, quien sugiere que el dinero forma parte de una serie de entregas continuas que, al parecer, habrían sido descontadas de una suma más grande.

Además, señala que el dinero no fue reportado por Morena al Instituto Nacional Electoral (INE), lo que calificaría como delito electoral.

Hace casi un año, el 20 de agosto de 2020, Pío López Obrador, también hermano del presidente mexicano, apareció prácticamente en las mismas circunstancias, con presuntas entregas de dinero de parte de León Romero.

Sin hablar en específico de dinero, León Romero le dice a Pío López Obrador en un vídeo del 26 de junio del 2015, que le lleva “uno”.

Mientras que el 31 de mayo, tres semanas antes, ambos se reunieron en un restaurante y, en algún momento, puso sobre la mesa un paquete amarillo y le dijo la frase “aquí te traigo 400”.

En ambos casos, León Romero y los hermanos del presidente conversan sobre el destino que tendrán los recursos y tanto Pío como Martín Jesús López Obrador dicen que serían para fortalecer al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de cara a las elecciones de 2018.

Cinco días después del video de Pío, el presidente López Obrador aseguró estar “dispuesto” a declarar ante las autoridades judiciales si lo llaman por los videos.

“Estoy dispuesto a declarar y a participar en todo lo que se me involucre. En este caso de mi hermano, claro que voy si me convoca la Fiscalía”, expresó el mandatario en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.