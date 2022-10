Vikings vence a Saints en Londres en cerrado duelo de la semana 4 de NFL

Redacción Deportes, (EFE).- Los Minnesota Vikings vencieron 28-25 a los New Orleans Saints en reñido juego realizado en Londres (Reino Unido) dentro de la semana cuatro de la temporada 2022 de la NFL.

El duelo Saints-Vikings, disputado en el Tottenham Hotspur Stadium, fue el primero de los cinco partidos internacionales que la NFL tiene programados para este año fuera de Estados Unidos, de los cuales dos más serán en Londres, uno en Múnich (Alemania) y otro en México.

Los Saints resintieron las ausencias por lesión de sus estelares ofensivos: el mariscal de campo titular Jameis Winston, el receptor Michael Thomas, el corredor Alvin Kamara y el centro Andrus Peat.

New Orleans utilizó la experiencia de su pasador de respaldo, Andy Dalton, y la movilidad del ‘quarterback’ número tres, Taysom Hill, para mover su ofensiva.

Los Vikings tomaron ventaja con un pase que Alexander Mattison llevó a las diagonales para tomar ventaja 7-0, luego de eso, la defensiva de New Orleans contuvo en series consecutivas el ataque de Minnesota con constante asedio sobre el pasador Kirk Cousins.

Fue hasta el inicio del segundo cuarto cuando Andy Dalton hizo caminar a su ataque. Estableció una ofensiva de 12 jugadas que recorrió 60 yardas y culminó con un pase de anotación hacia Chris Olave, con lo que igualó el juego 7-7.

El buen trabajo de la defensiva de Saints se mantuvo con otra captura que lograron Marcus Davenport y Cameron Jordan, además, detuvieron tres veces el ataque de Vikings a 10 yardas de anotar.

Ante la falta de ‘touchdowns’, Minnesota optó por intentos de gol de campo, dos antes del descanso que los pusieron 13-7; y uno más en el inicio del tercer periodo que alargó la distancia 16-7.

New Orleans reaccionó con una anotación por tierra de Latavius Murray que lo acercó 16-14. Los Vikings desperdiciaron, de nuevo, una posición de campo ventajosa, perdieron 20 yardas en castigos; se conformaron con otra patada de tres puntos que los distanció 19-14.

Los Saints respondieron con una carrera de Taysom Hill, quien penetró la línea de Minnesota por el centro y dio la vuelta al marcador 22-19. Los Vikings no tardaron en retomar la ventaja 25-22 con un envío de ‘touchdown’ hacia Justin Jefferson.

Los Saints empataron 25-25 con un gol de campo de 60 yardas de Wil Lutz a dos minutos del final, Minnesota replicó con una patada de Greg Joseph que selló el triunfo 28-25.

Con dos segundos en el reloj, New Orleans pudo empatar, pero el gol de campo de 61 yardas de Lutz rebotó dos de veces en los postes.

Los siguientes dos juegos en Londres serán el de la semana cinco entre Giants y Packers el 9 de octubre, también en el Tottenham Hotspur Stadium, y el Broncos-Jaguars de la semana ocho del 30 del mismo mes en el estadio de Wembley.

La serie internacional se completará con el choque de la semana 10 en el Allianz Arena de Múnich entre Seahawks y Buccaneers, y el de la semana 11, 49ers-Cardinals del 21 de noviembre en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Partidos de la semana 4 de la temporada 2022 de la NFL:

Jueves 29.09: Dolphins 15-27 Bengals.

Domingo 2.10: Vikings 28-25 Saints, Browns-Falcons, Commanders-Cowboys, Seahawks-Lions, Titans-Colts, Bears-Giants, Jaguars-Eagles, Jets-Steelers, Bills-Ravens, Chargers-Texans, Cardinals-Panthers, Patriots-Packers, Broncos-Raiders y Chiefs-Buccaneers.

Lunes 3.10: Rams-49ers.