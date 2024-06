Villano Antillano reivindica a otras raperas, como Mala Rodríguez, en su nuevo disco

San Juan, (EFE).- La rapera puertorriqueña Villano Antillano presentó ‘Miss Misogyny’, su segundo álbum de estudio, en donde rinde tributo a las mujeres rebeldes y reivindicando a otras raperas, como la española Mala Rodríguez, quien participa del disco.

“‘Miss Misogyny’ realmente se siente como un segundo álbum. Es un salto inmenso hacia adelante para mí como artista y como humana. ‘Punchline’ tras ‘punchline’. Excepcionalmente grandiosa. Llevo escuchándolo por meses sin parar y no le cambiaría nada”, dijo Villano Antillano en un comunicado sobre la producción.

“Creo que es lo que llevo queriendo escuchar de las mujeres en el rap desde hace un tiempo y me alegra mucho poder estar aportando a esa redirección. Esto es para las cínicas y las chamacas con problemas de actitud; tú siempre estuviste clara y ellos no saben un carajo, beba”, agregó.

‘Miss Misogyny’ consiste de 10 temas con dos únicas colaboraciones, Mala Rodríguez en el tema ‘Vicio’, y con la también puertorriqueña Nesi en ‘Títeres’.

En ‘Vicio’, Villana y Mala resaltan abiertamente del incontrolable deseo sexual, con letras directas y seductoras, acompañadas de ritmos electrónicos, detalló el comunicado.

“Gracias Mala Rodríguez por apostar a una chamaquita rebelde del campo de Puerto Rico, por recibirme con brazos abiertos y por regalarme el honor de tener una bomba de tema con una leyenda”, compartió Villana en su cuenta de Instagram.

Mientras, en ‘Títeres’, las puertorriqueñas riman tajantemente versos explícitos que hablan de relaciones tóxicas, en donde la química sexual sigue presente, añadió la nota.

El primer álbum de Villano Antillano fue ‘La Sustancia X’, lanzado en diciembre de 2022.

Una de las grandes aportaciones musicales de la artista fue su colaboración con el productor musical argentino Bizarrap en ‘Villano Antillano: Bzrp Music Sessions, Vol. 51’, que ha acumulado más de 306 millones de reproducciones en Spotify y supera las 260 millones de vistas en YouTube.