VinFast empezará a entregar el 1 de marzo sus primeros coches en EE.UU.

Washington, (EFE).- El fabricante vietnamita de automóviles eléctricos VinFast anunció que empezará a entregar a partir del 1 de marzo sus primeras unidades en Estados Unidos tras actualizar el software de los vehículos.

En noviembre de 2022 VinFast envió a Estados Unidos un primer lote de 999 unidades del todoterrenos SUV VF 8 City Edition. La compañía vietnamita había programado inicialmente la entrega de unidades a partir de diciembre del año pasado.

Pero problemas con el software de esas unidades provocaron varios retrasos en la entrega de los vehículos.

La entrega de las primeras unidades se realizará en la tienda que la compañía vietnamita tiene en California. Los clientes que no puedan acudir al establecimiento recibirán los vehículos en sus domicilios a partir del 2 de marzo.

Le Thi Thu Thuy, vicepresidenta del consejo de administración de VinFast, dijo en un comunicado que la compañía “ha trabajado sin descanso para asegurar que los vehículos de VinFast cumplen los estándares más exigentes de calidad”.

El VF 8 City Edition es un todoterrenos SUV de tracción total con capacidad para cinco pasajeros que se vende en EE.UU. en dos versiones: Eco y Plus.

La versión Eco tiene un precio inicial de 49.000 dólares y cuenta con dos motores eléctricos y una potencia total de 349 caballos. Su autonomía es de 333 kilómetros.

El VF 8 Plus tiene un precio inicial de 56.000 dólares, una potencia máxima de 402 caballos y una autonomía de 307 kilómetros.

A principios de febrero, VinFast anunció una reducción de plantilla en Estados Unidos, poco después de que el fabricante consolidase sus operaciones en Norteamérica para aumentar la “eficiencia” de sus recursos.