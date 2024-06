Vinicius, modo Copa

Las Vegas (EE.UU.), (EFE).- Pese a que su cuentakilómetros esté disparado en esta temporada, en la que jugó ya 3.571 minutos, Vinicius Jr deberá sacar su versión madridista más contundente, la que mostró en los momentos clave de la última Copa de Europa, para relanzar a un Brasil falto de brillo, que enfrenta a Paraguay tras el gris 0-0 contra Costa Rica.

Brasil ya lleva dos días en Las Vegas entrenando de cara al trascendental partido de este viernes en el Allegiant Stadium, que se disputará este viernes a las 18.00 locales (1.00 GMT del sábado) entre dos equipos que no consiguieron los tres puntos en su estreno.

Y ante Paraguay, en un tridente ofensivo que debería ser confirmado, Raphinha y Rodrygo Goes acompañarán a un Vinicius que, con su cambio de ritmo, quiere volver a ser decisivo.

El extremo brasileño fue determinante en la última Copa de Europa ganada por el Real Madrid. Anotó en la final contra el Borussia Dortmund y firmó un doblete clave en la difícil semifinal ganada al Bayern Múnich.

Vio puerta además contra el Leipzig en octavos de final y en su carrera europea ha anotado 21 goles en la Liga de Campeones. En su palmarés ya brillan dos Orejonas. Todo ello, con 23 años.

En las copas nacionales e internacionales, Vinicius ha anotado 34 goles en su carrera. A los 21 de la Liga de Campeones se suman los seis de la Copa del Rey, cuatro en la Supercopa de España, dos en la Copa Libertadores y uno en la Sudamericana.

En Paraguay tienen claro que para tener opciones de puntuar contra Brasil, será fundamental cerrar espacios y evitar que Vinicius se sienta cómodo.

“El rival es un equipo que tiene futbolistas de altísimo nivel, tenemos que tener el mismo orden que el otro partido (perdido contra Colombia), pero también ser más agresivos”, afirmó Garnero en la rueda de prensa previa al encuentro del Allegiant Stadium de Las Vegas.

“Brasil tiene muchas individualidades muy peligrosas, en conjunto vamos a tratar de reducirle los espacios, para que no pueda desplegar todo su juego, y tener transiciones para que nuestros jugadores puedan aprovechar espacios”, agregó.

Fabián Balbuena, defensa de Paraguay, será uno de los jugadores que tendrá que intentar frenar al brasileño.

“La única forma es ser sólido en la marca, no darle espacio”, dijo.

La del Allegiant Stadium será el enfrentamiento número 83 entre Brasil y Paraguay, con la selección carioca que triunfó en 50 ocasiones, con trece empates y 19 derrotas.

Se trata además de un clásico de la Copa América con 31 precedentes y un balance mucho más apretado respecto al anterior. Brasil ganó 13 veces, con once empates y siete victorias de Paraguay.

Andrea Montolivo