Vinícius vuelve

São Paulo, (EFE).- Con el regreso a la formación titular de Brasil de Vinícius Júnior en lugar del lesionado Rodrygo, el seleccionador Dorival Júnior ha despejado este miércoles las conjeturas de un equipo que enfrentará con clara vocación ofensiva a Venezuela en la ciudad de Maturín.

La Canarinha saldrá al campo con Ederson, en portería; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Abner, en defensa.

En la mitad de la cancha estarán dispuestos Bruno Guimarães, Gerson y Raphinha, y adelante Vinícius Júnior, Igor Jesus y Savnho.

El equipo será el mismo que saltó de inicio contra la selección peruana en la pasada jornada de las eliminatorias, con la única novedad de Vini, ausente en la pasada convocatoria por lesión cervical.

La ausencia de Rodrygo se debe a que el delantero se mantendrá alejado de las canchas al menos un mes por una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda sufrida en la primera parte del partido entre Real Madrid y Osasuna el pasado sábado.

Brasil afronta el duelo contra la Vinotinto después de haber mejorado su rumbo gracias a los triunfos sobre Chile por 1-2 y Perú por 4-0, mientras que Venezuela viene de perder a domicilio ante Paraguay por 2-1 y empatar 1-1 en su cancha con Argentina.

Dorival Júnior destacó hoy destacó hoy que el equipo dirigido por Fernando Batista “viene creciendo desde hace muchos años y desarrollando un trabajo muy serio” y aclaró que, “aunque no será fácil”, confía en sacar un buen resultado.

Lucas Paquetá se sentará de nuevo en el banquillo, lo que despertó la pregunta de los periodistas, a los cuales el técnico brasileño respondió que ningún jugador “deja de ser titular” y que no se puede ignorar el momento que está viviendo el jugador del West Ham United.

“En Chile con la llegada de Gerson ganamos movilidad. No es culpa de quién salió, Paquetá está a un muy buen nivel y tiene mi confianza, mañana de repente puede entrar y ser decisivo”, aclaró.

La selección Canarinha ocupa el cuarto puesto en las eliminatorias con 16 puntos, cinco más que Venezuela, que yace en el octavo puesto.

Después de Venezuela, la selección brasileña se enfrentará con la de Uruguay el día 19 en la ciudad de Salvador.