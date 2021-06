Virgin Galactic obtiene licencia para realizar viajes espaciales

Humanos cada vez más cerca de efectuar vuelos suborbitales

NotiPress.- Por medio de un comunicado de prensa publicado en su sitio oficial, Virgin Galactic anunció el 25 de junio de 2021 recibió la aprobación de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) para obtener la licencia para efectuar viajes espaciales. Cabe destacar, conforme con Virgin, es la primera vez que la FAA otorga a una línea la licencia para volar clientes al espacio. La aceptación por parte de la administración está relacionada con el vuelo de prueba llevado a cabo Virgin Galactic y que resultó exitoso el 22 de mayo de 2021.

La compañía Virgin Galactic pertenece a grupo Virgin y su dueño es Richard Branson quien tiene como meta ofrecer vuelos espaciales suborbitales y orbitales tripulados. La empresa ya contaba con una licencia desde 2016, pero no contenía el permiso para volar a clientes al espacio. A lo cual el director ejecutivo de Virgin Galactic, Michael Colglazier dijo al medio estadounidense CNBC: “La licencia comercial que hemos tenido desde 2016 sigue vigente, pero ahora está autorizada para permitirnos transportar pasajeros comerciales cuando estemos listos para hacerlo”. Y esta actualización de su licencia fue otorgada por la FAA como resultado positivo del programa de verificación y validación de 29 elementos que obtuvo la empresa.

El vuelo de prueba realizado el 22 de mayo de 2021 fue el tercer vuelo espacial tripulado de Virgin Galactic. Algunos datos importantes obtenidos de ese viaje fueron que la nave tuvo un rendimiento sólido durante el viaje y esto otorgó precisión al piloto. Sin embargo, esta información todavía será complementada con los resultados de tres vuelos más que realizará la compañía.

Los vuelos faltantes de Virgin Galactic tienen como objetivo lo siguiente: el primero volará a cuatro pasajeros para probar la cabina de la nave espacial, el segundo transportará al fundador Richard Branson. Mientras que el tercero llevará a miembros de la Fuerza Aérea Italiana para su entrenamiento profesional de astronautas.

Ante el éxito de Virgin Galactic, Colglazier expuso en el comunicado de la empresa: “La aprobación de hoy por parte de la FAA de nuestra licencia de lanzamiento comercial completa, junto con el éxito de nuestro vuelo de prueba del 22 de mayo, nos da confianza a medida que avanzamos hacia nuestro primer vuelo de prueba con tripulación completa este verano “.

De acuerdo con CNBC, posterior al anuncio las acciones de Virgin Galactic en la bolsa de valores se elevaron un 12 por ciento y se estima subieron por encima de los 40 dólares por acción. Por otra parte, la nave espacial Unity de Virgin Galactic que será en la cual se lleven a cabo los vuelos, está diseñada para que ingresen dos pilotos y seis pasajeros. Hasta el momento la empresa no tiene fechas del primer lanzamiento oficial confirmadas, hasta no ejecutar las tres restantes.

Viajar al espacio parecía un acto de ciencia ficción, sin embargo, gracias a compañías como Virgin Galactic, los viajes al espacio podrían ser reales. Todo por el esfuerzo requerido en múltiples pruebas de lanzamiento y con la mejora constante de sus naves espaciales.

