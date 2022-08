Viruela del mono es catalogada como emergencia mundial de salud pública

¿Cuáles son las recomendaciones de los médicos? La viruela del mono aún no se sabe su origen, pero los expertos instaron a estar alerta sobre su propagación

NotiPress.- Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la viruela del mono como emergencia de salud pública de importancia internacional, según datos proporcionados del Hospital Houston Methodist a NotiPress. De acuerdo con el hospital, esta es la segunda vez en dos años y medio que la OMS se ve obligado a tomar esta decisión ante el avance de una enfermedad.

El primer momento donde se dictaminó algo similar fue en 2020 con el brote del virus SARS-CoV-2. Posteriormente, la viruela del mono fue catalogada de esa forma por la OMS tras confirmar más de 17 mil casos alrededor del mundo.

La viruela del mono es una infección viral causada por un patógeno del género Orthopox, el cual es cercano a la familia de los microorganismos que causan la viruela. Ashley Drews, infectóloga del Hospital Houston Methodist informó que esta variante de la viruela permanece como un misterio, pero su origen puede estar relacionado con los roedores.

Por tanto, es incidental que los monos y el ser humano sean huéspedes de este virus y la infección se adquiere típicamente por estar en contacto con fluidos corporales de alguien infectado. Drews agregó que la mayor parte de las infecciones de la viruela del mono se dan donde el virus es endémico, es decir, en África central y occidental.

Asimismo, la especialista médica detalló que por el momento no se sabe con precisión el origen del brote mundial. “Es la primera vez que se tiene conocimiento de brotes de una enfermedad donde no es endémica. por ejemplo, Europa, Estados Unidos o México”, aseveró.

Los expertos del Hospital Houston Methodist señalan que la viruela del mono tiene un comportamiento errático en las zonas donde es endémico y muy común. Sin embargo, su propagación de persona a persona ocurre cuando hay de por medio grandes gotas respiratorias y tiene contacto cercano cara a cara.

Del mismo modo, las personas se pueden contagiar cuando existe un contacto directo con fluidos corporales o con superficies donde las lesiones de la piel hubo un roce. Por ejemplo, sábanas, materiales de curación, ropa, toallas, cubiertos, entre otros, aunque a través de estos productos, el contagio tiene una menor frecuencia, reportan los expertos.

Para los expertos del Hospital Houston Methodist, no existe evidencia alguna que la viruela del mono pueda transmitirse vía sexual y tampoco cuando hay un contacto sexual entre hombres. Respecto a su tasa de mortalidad, es del 1 por ciento aproximadamente y la mayoría de las personas quienes contraen esta enfermedad se recuperan satisfactoriamente.