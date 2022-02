Quienes se mantienen informados mínimamente de los aspectos políticos de México y del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, a estas alturas les resulta sumamente conocida la controversia surgida a raíz de que fue señalado el hijo del mandatario, José Ramón López Beltrán, como ex habitante de una casa en Houston de un alto ejecutivo de una empresa petrolera que tiene contratos con Pemex.

No menos controversial es el ampliamente difundido tema de que la casa que habita actualmente el vástago del gobernante, bautizada ya como la “Casa gris”, es una costosa residencia que, dicen los opositores del presidente mexicano, no va de acuerdo con la austeridad que pregona López Obrador.

Tras señalar por parte de diversos sectores y líderes de la oposición política mexicana que existe un conflicto de interés presumiendo que José Ramón no tiene actividad laboral en la Unión Americana que justifique la compra, aunque se dijo que “parece que su mujer tiene mucho dinero”, en un escueto comunicado éste reveló que labora para la empresa dedicada al desarrollo inmobiliario de lujo llamada KEI Partners como asesor legal, donde se le gestionó una visa de trabajo TN.

La revelación de que trabaja con una visa TN, con lo que se pretendió justificar la actividad laboral del hijo mayor del mandatario mexicano en los Estados Unidos, integrándolo a la vasta comunidad de migrantes, despierta algunas preguntas que resultan lógicas, cuando no se cuenta con información adicional suficiente.

La visa, como él la llama TN en términos generales, fue establecida a raíz del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, o NAFTA por sus siglas en inglés, para dar la oportunidad de que ciudadanos mexicanos o canadienses con cierta calificación o certificación puedan laborar legalmente en Estados Unidos, y la designación correcta es visa TN1 para los ciudadanos canadienses y visa TN 2 para los ciudadanos mexicanos, siendo ésta última la que debe tener el migrante hijo del presidente. La visa sigue vigente con la transformación del Nafta en el TEMEC o USMAC.

Pero dicha visa posee algunas características especiales. Tiene que existir una empresa que solicite los servicios del aspirante calificado; está sujeta a una renovación constante que va de uno a tres años; no se puede desarrollar ninguna otra actividad laboral que no sea con la empresa que lo contrató y, no da opción a la residencia permanente.

Esto último representa un serio problema que algunas organizaciones han puesto de manifiesto ya que existen miles o cientos de miles de personas con visa TN2 que tienen muchos años de trabajar en la Unión Americana y no pueden aspirar a ser residentes permanentes.

Pero tras describir las características de la visa TN 2 cabe la pregunta. ¿Por qué su esposa, Carolyn Adams Solano, de nacionalidad estadounidense, hija de ciudadano americano y madre brasileña, no solicitó la residencia permanente de su cónyuge? Ese es un trámite que simplifica mucho la estancia legal y permanente de un extranjero en los Estados Unidos. De hecho, a la solicitud de residencia permanente para un cónyuge se le ha llamado “La reina de las visas” por su plena justificación para mantener la unión familiar.

El tema de José Ramón está lejos de estar agotado por todas sus implicaciones. Cada día se abordan nuevas aristas; además de la que mencionamos, seguramente surgirán muchas más. Un singular e inesperado enfrentamiento iniciado por un trabajo de investigación periodística.