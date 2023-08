Visión de México y Colombia sobre el tráfico de fentanilo

Los gobernadores latinoamericanos, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, han expresado reiteradamente su postura frente al fenómeno del fentanilo

NotiPress.- El fentanilo es uno de los principales causantes de muertes por sobredosis en Estados Unidos, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de este país. Los opioides sintéticos, principalmente el fentanilo, causan más de 150 muertes diarias, lo que impulsa a catalogar este fenómeno como epidemia. De esta forma, el tráfico ilegal y consumo de esta droga está cambiando el comportamiento del mercado de estupefacientes, situación ante la cual varios mandatarios latinoamericanos se han pronunciado.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, abordó la situación en su discurso para la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional 2023-2024, el pasado 20 de julio. En este, señaló cómo han disminuido los envíos de cocaína a Estados Unidos y subrayó cómo el consumo de fentanilo está modificando las estructuras y geografías del mercado de las drogas.

La cocaína mataba a tres mil estadounidenses por sobredosis, anualmente. El fentanilo está matando a cien mil”, comentó el mandatario colombiano.

Sobre la transformación del panorama, explicó, el consumo de drogas varía conforme cambian las fases de la sociedad. Es decir, asoció al alcohol, el tabaco y la marihuana con la época de la juventud de los rebeldes. Mientras que, con el posterior neoliberalismo, una fase de competencia, se dio paso a un elevado consumo y tráfico de cocaína. En cuanto al presente, mencionó: “El mundo de la extinción quiere una droga que no es ya ni la marihuana, ni el alcohol, ni el tabaco, ni la cocaína, es el fentanilo”.

Adicionalmente, aseguró que Colombia no parece tener capacidad competitiva en el mercado del fentanilo, abriendo una ventana de oportunidad para la construcción de paz en el país. No obstante, advirtió de la tendencia del narcotráfico mundial de ir a peor por los riesgos asociados al consumo de dicho opioide sintético.

Por otro lado, en México, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, abordó nuevamente el tema en la conferencia de prensa matutina del 1 de agosto de 2023. Aseguró que su gobierno coopera con Estados Unidos en el combate al fentanilo, al tratarse de una situación de gran dolor humano.

Contrastó, en como anteriormente se facilitaba el ingreso de precursores químicos por los puertos mexicanos, principalmente el de Manzanillo. “Se ponían como domicilios fiscales casas y terrenos baldíos“, denunció el mandatario y agregó que investigaciones posteriores confirmaron su uso para la elaboración de drogas ilícitas. También subrayó la adherencia de México al programa de la Organización de las Naciones Unidas para supervisar la importación de dichos precursores.

Actualmente, el fentanilo se presenta como la mayor amenaza para la salud proveniente del tráfico ilegal de drogas. Aunque su principal impacto, por el momento, se concentra en Estados Unidos, mandatarios de otros países, como México y Colombia, suelen posicionarse al respecto, sobre todo para comentar sus acciones de combate al tráfico de precursores químicos.