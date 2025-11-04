Vivir Quintana rumbo al Latin Grammy: “Quiero seguir haciendo música que apele al amor”

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- A pocos días de viajar a Las Vegas para vivir su primera experiencia como artista nominada de los Latin Grammy, Vivir Quintana reflexiona sobre el poder de la música como herramienta de transformación y anuncia que su próximo álbum estará centrado en el amor sano y la empatía.

A Quintana su primera nominación a estos premios le llegó de regalo de cumpleaños, el 17 de septiembre, cuando la cantante recibió noticia de que su disco ‘Cosas que sorprenden a la audiencia’ estaba nominado a mejor álbum de cantautor.

La categoría la comparte con Natalia Lafourcade, Ale Zéguer, Valeria Castro y el dueto de Alejandro y María Laura. Que este año sean cinco las mujeres que están nominadas le parece una muestra más de que “cada vez más las mujeres están tomando espacios que son nuestros”, relata.

Quintana se ha vuelto una de las voces más potentes en la lucha feminista en México desde que en 2020 lanzó el tema ‘Canción sin miedo’, que se convirtió en un himno de lucha y resistencia frente a la violencia que sufren las mujeres en México.

Desde entonces, se ha dedicado a visibilizar historias ignoradas de mujeres, con la urgente necesidad de sensibilizar a un país al que considera carente de empatía.

En ‘Cosas que sorprenden a la audiencia’ Quintana relató los casos reales de diez mujeres víctimas de violencia extrema que fueron encarceladas y criminalizadas por haberse defendido.

La también activista tardó diez años en recopilar estas historias, visitando centros de readaptación social, leyendo noticias y entrevistando a algunas de las mujeres implicadas.

Desde su perspectiva, que la Academia Latina de la Grabación reconozca su álbum con esta nominación representa un pequeño aporte para difundir y fortalecer discursos que enfrenten el odio generalizado de la actualidad.

Aún así, las historias desgarradoras que cuenta en su disco son acompañadas por música de corridos que también invitan al disfrute.

“Hay mucha gente que me sigue y me dice, me puse a escuchar tu disco y es súper fuerte, pero a la vez siento muchas ganas de bailar, pero a la vez siento ganas de compartirla”, cuenta.

Quintana reconoce que su música normalmente genera eso. “Una amiga cantautora me decía que mis canciones eran desgarradoras y tristes, pero que incluso desde ahí logro hablar desde el amor, no desde la rabia o el rencor”, explica.

Aunque no todos los comentarios que recibe son agradables, la cantante asegura que algunas personas, en su mayoría hombres, se han acercado a cuestionarla sobre si su mensaje busca promover represalias contra ellos.

“Yo no digo maten a sus agresores, sino que les digo a las mujeres, ‘ustedes tienen derecho a defenderse y todas podemos utilizar este derecho en momentos difíciles’, y mucha gente lo ha tomado desde ahí”, apunta.

Quintana ha asumido su papel que la gente le ha otorgado como representante de la lucha feminista con “mucha responsabilidad”. Y con el tiempo también ha aprendido que necesita cuidarse a sí misma, así que a veces se toma un respiro antes de regresar a la lucha con energía renovada.

“Siento que en el activismo somos como un aspersor queriendo apagar un incendio forestal”, cuenta.

Pero su intención es seguir hablando desde la empatía. Después de haber hecho un disco tan imponente y que costó tanto tiempo de su vida, ahora se ha dedicado a escribir canciones de amor.

“Este álbum será algo completamente diferente, quiero apelar muchísimo al amor bonito, al amor sano. Creo que ya en la música actual mexicana está como plagada de estas narrativas tan violentas y objetivizantes”, adelanta.

La cantante de 40 años aun no ha preparado su llegada a los Latin Grammy, pero acaba de lanzar su libro de memorias y pensamientos ‘Sobre-Vivir para la música’, y una colaboración junto a Majo Aguilar llamada ‘Enamorada’.

La 26ª edición de los Grammy Latino se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el jueves 13 de noviembre y tendrá una duración de tres horas.