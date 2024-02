Volcán presenta ‘Ver tus ojos mirándome’

•Una canción para recordar los amores con nostalgia

Volcán es una banda de indie rock colombiana que reúne la energía de creación para dosificarla en canciones. El proyecto nace en Medellín, Colombia en 2019 como un experimento del músico

David Ospina para poner a prueba su nuevo estudio Brona Records. Su propuesta es una exploración de un sonido vintage (retro) mezclado con sonidos más modernos.

Integrado por David Ospina (voz, guitarra y producción),

José Hernández (bajo, coros y dirección creativa), Sebastián Fuentes (guitarra, coros y colágeno) y

Rodrigo Canal (batería y gestión), el grupo tiene como intención en su propuesta inmortalizar momentos y situaciones cotidianas, pero una vez las observan a profundidad, los marca un momento especial en sus vidas.

“No queremos enviar un mensaje con nuestras canciones, porque en realidad no estamos predicando algo, más bien, a través de la música queremos expresar sentimientos cotidianos y situaciones personales que eventualmente

se conectan con las personas que nos escuchan y disfrutan de la música”, comenta el grupo con influencias de Gang of Four, Richard Hell and the Voidoids y The Misfits, además del soul de los años 70 con cuerdas y vientos.

‘Ver tus ojos mirándome’ es el nuevo lanzamiento de Volcán, una canción que expresa los sentimientos de una persona que debido a sus malos hábitos ha ido perdiendo el afecto de la persona que más quiere. La persona

busca redimirse a través de la canción diciendo: “habrá un cambio para lograr que esos ojos vuelvan a ver con la misma pureza del inicio, cuando había un amor así muy profundo”.

A manera de ciencia ficción, el videoclip de ‘Ver tus ojos mirándome’

narra la historia de tres amigos de infancia, ahora en sus treinta, que se encuentran una casa aislada con una misteriosa máquina que cada cierto tiempo les envía una alarma para que acudana ella. A medida que esperan una última señal de la máquina, debido

a una serie de eventos entre planetas y la luna, se crea un sentido de camaradería y vigilancia compartida. Finalmente, al completarse la cuenta regresiva, la máquina del tiempo se activa y son transportados a momentos de su infancia donde experimentaron su

primer amor, viviendo nuevamente la intensidad y la felicidad de ese instante único.

En ese pasado reviven momentos de su adolescencia en el que compartieron con Z, su amiga y también primer amor. Entre estas escenas, entendemos que Z fue la creadora de esta magnífica máquina y que, al probarla y perfeccionarla,

se sumergió en ella y desapareció. Por esta razón los tres amigos viajan en el tiempo para estar con ella de nuevo por unos instantes. Después de la experiencia, cada personaje regresa al presente y continúan sus caminos por separado.