Voltron, Riverdale y Bad Bunny: casos polémicos por queerbaiting

Varios famosos se han visto envueltos en polémicas por , la comunidad LGBTQI+ señala que este, atenta contra la libertad e identidad de género

NotiPress.- El queerbaiting es una estrategia de mercado utilizada en medios de comunicación, tanto en series y películas como en redes sociales. Famosos de diferentes industrias han sido señalados por hacer uso de esta táctica para ganar seguidores y conversación en la red. Lucrar política y económicamente con la identidad LGBTQI+ atenta contra la representación digna y los pronunciamientos de libertad e igualdad de la comunidad.

Muchas series televisivas han causado revuelo entre sus fanáticos por queerbaiting, especialmente en aquellos casos en que se sugiere el romance de dos personajes que nunca se ve concretado. Uno de los casos más sonados es el de Riverdale. Verónica Lodge y Betty Cooper (los dos personajes femeninos principales) tienen momentos de tensión sexual en varios capítulos, sin embargo, ambos personajes son presentados posteriormente como heterosexuales.

Otra de las series más criticadas incurrir en el queerbaiting es Voltron. El show animado fue publicitado con base en la representación LGBTQI+, pues dentro de los personajes principales supuestamente habría una pareja gay. La aparente inclusión de personajes LGBTQI+ fue abruptamente interrumpida por la muerte de uno de estos. El fandom estalló en Twitter, acusando a los escritores de hacer uso del queerbaiting. Los creadores se disculparon por el mismo medio, argumentando no haber tenido intenciones de generar conversación sobre la serie apoyándose de la identidad de género.

Muchos famosos han causado polémica por vídeos, fotos o publicaciones en redes sociales sobre su identidad de género para atraer likes y tráfico en la red. Bad Bunny ha sido criticado luego de publicar el vídeo de su canción “Yo perreo sola”, diferentes comentarios señalaron que su aparente identidad de género no normativa, era una estrategia para conseguir seguidores. El cantante nunca ha dado declaraciones respecto a su identidad de género, sin embargo, en una entrevista de LA Times, afirmó ser heterosexual.

Otro cantante señalado en medios por hacer queerbaiting recurrentemente es Charlie Puth. Quien, tras lanzar “Cheating on you”, comenzó a subir fotos desnudo y hacer uso de jerga queer para llamar la atención de dicho sector demográfico. Sin embargo, la comunidad LGBTQI+ respondió negativamente al contenido, pues Puth nunca se ha asumido públicamente como parte de esta.