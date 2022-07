Von Miller, de Bills, afirma que desea ser tan longevo en NFL como Tom Brady

Redacción Deportes, (EFE).- El dos veces campeón en el Super Bowl, Von Miller, de 33 años, aseveró que quiere ser tan longevo en la NFL como Tom Brady, considerado el mejor jugador de la liga, quien con 44 años jugará su temporada número 23.

“Intento jugar todo. Tom Brady lo hizo, lo admiro en lo que respecta a la longevidad de su carrera, aunque voy un día a la vez y sólo voy a tomar el tiempo que dios me dé para lograrlo”, explicó Miller quien en marzo firmó para jugar con los Buffalo Bills.

El apoyador campeón con los Denver Broncos en el Super Bowl 50 y con Los Angeles Rams en el LVI del pasado febrero tiene un contrato con los Bills por los próximos seis años a cambio de 120 millones de dólares.

De cumplir con el compromiso que lo une al equipo del entrenador Sean McDermott, Miller tendría 39 años y 16 temporadas jugadas en 2027, aún lejos de las 23 a las que llegará Brady, aunque en una posición de mucho más contacto físico.

El ocho veces seleccionado al Pro Bowl se describió como un apasionado del fútbol, deporte en el que buscará permanecer el mayor tiempo posible.

“Tengo 33 años, pero honestamente no me siento de 33. Mi intención es jugar los seis años de mi contrato en Buffalo. Soy un verdadero enfermo del juego cuando llegas a conocerme”, argumentó.

El nacido en DeSoto, Texas, es el líder activo de la NFL de capturas de mariscal de campo con 115.5; busca la marca de la liga de 200 que pertenece al legendario estrella de los Bills, Bruce Smith, quien jugó 19 temporadas.

Miller ha jugado 10 campañas, se perdió la de 2020 por un tendón peroneo dislocado. En 2021 sumó 9.5 capturas, incluidas dos en el Super Bowl LVI en el que Los Angeles Rams vencieron a los Cincinnati Bengals 23-20.

El apoyador subrayó la importancia de la fuerza mental para mantenerse a tope en este deporte.

“Pienso que una vez que comienzas a sentirte viejo no hay vuelta. He estado en la liga mucho tiempo y cuando los muchachos comienzan a quejarse por las lesiones y esas cosas, les digo; hombre, claro que hace frío en el campo. Trato de mantener mi mente positiva”.

Von Miller mencionó que buscará aprovechar toda esa experiencia para contagiar a sus compañeros en los Bills.

“Lo principal es que no parezco de 33 en absoluto. Cuando estoy en el campo me propongo mostrarle a los chicos de qué estoy hecho y ganarme su confianza; sí, tengo 33 años, pero puedo correr contigo, puedo correr con cualquiera; estoy sano y cuido mi cuerpo”.