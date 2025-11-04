Votantes de Virginia acuden a las urnas preocupados por el cierre de Gobierno en EE.UU.

Arlington (EE.UU.), (EFE).- Los ciudadanos de Virginia acuden este martes a las urnas, para elegir a la que será su primera mujer gobernadora, preocupados por el cierre de Gobierno de Estados Unidos, a punto de convertirse en el más largo de la historia y que tiene un especial impacto en este estado.

Jim, un empleado federal retirado, abre las puertas de su casa en Arlington, a las afueras de Washington, para recibir a voluntarios demócratas que animen a la gente a votar, a pocas horas de conocer si la próxima gobernadora de Virginia será la demócrata Abigail Spanberger o la republicana Winsome Earle-Sears.

Se trata de una de las votaciones que se celebran este martes en Estados Unidos, donde también hay elecciones a alcalde en ciudades como Nueva York o Miami, y un referéndum para modificar los distritos electorales en California.

El primero en llegar a casa de Jim, puntual, a las nueve de la mañana, es Daniel Jenkins, un joven becario del Congreso, que, debido al cierre del Gobierno federal, ahora dispone de tiempo libre para unirse a otros voluntarios.

Jenkins lamenta ser uno de los trabajadores que no ha recibido su primer sueldo a finales del mes pasado, una de las cosas que le animaron a salir a la calle a buscar a votantes, puerta por puerta.

“Creo que las encuestas muestran que la mayoría de los votantes culpan a los republicanos por el cierre y creo que eso tendrá un efecto, ya que muchos residentes de Virginia son empleados federales y muchos de ellos están sin trabajo y sin cobrar”, opina el joven.

Tras él, aparece Amy, otra trabajadora del Gobierno jubilada que participa por primera vez en esta actividad llamada ‘canvassing’, como llaman en EE.UU. a hacer campaña puerta a puerta.

En relación al cierre del Gobierno, Amy recuerda que en este estado, contiguo a la capital federal, hay mucha gente afectada por el mismo, pero advierte de que este área, el norte de Virginia, es una especie de “burbuja demócrata”, que no necesariamente refleja el ánimo de toda la región.

Sin embargo, los resultados de estas elecciones podrían decir mucho sobre hacia dónde se inclina el pulso entre demócratas y republicanos en torno al cierre, que llega hoy a su trigésimo quinto día, igualando el récord de 2018, durante el primer mandato de Trump.

Virginia, que ha sido considerado en ocasiones un estado bisagra, actuaría como un barómetro de la opinión pública también de cara a las elecciones de medio término de 2026, en las que se renovará la Cámara de Representantes y parte del Senado estadounidense.

Virginia tendrá su primera mujer gobernadora

El actual gobernador de ese estado, el republicano Glenn Youngkin, ganó por un estrecho margen en 2021, pero por ley no puede ser reelegido para un mandato consecutivo.

Ahora la carrera se disputa entre dos mujeres, la demócrata Spanberger y la vicegobernadora republicana Earle-Sears, con las últimas encuestas dando una clara ventaja a la candidata azul.

“Hoy haremos historia”, dice Jim, entusiasmado con la idea de que Virginia tenga a su primera mujer gobernadora.

Justo a la salida de un colegio electoral, Elisabeth celebra este hito, pero matiza: “No la voto porque sea mujer, sino porque es buena”.

Algunos electores también se han pronunciado sobre la decisión del mandatario estadounidense, Donald Trump, de no apoyar expresamente a la candidata republicana, aunque sí al aspirante a fiscal general, Jason Miyares.

“Podría ser porque no quiere estar relacionado con una perdedora, pero también porque él prefiere a las rubias blancas y a los hombres”, concluye Jim.