Wall regresa a Houston, Gordon llega a Clippers y Kennard se va a Memphis

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- John Wall regresará a los Houston Rockets, Eric Gordon aterrizará en Los Angeles Clippers y Luke Kennard se marchará a los Memphis Grizzlies en una operación cerrada a tres bandas en el último día de fichajes de la NBA.

Para redondear este movimiento, Danny Green dejará los Grizzlies y se irá a los Rockets.

Adrian Wojnarowski (ESPN) y Shams Charania (The Athletic), los dos periodistas con mejores fuentes de la NBA y que desvelan habitualmente los fichajes de la liga, detallaron esta operación a menos de una hora de que se cierre el mercado de fichajes de la liga (15 horas de Nueva York, 20 horas GMT).

Es posible que algunos de los jugadores involucrados en esta operación sean cortados por sus nuevos equipos y que, a partir de ahí, puedan negociar su incorporación a otro conjunto.

Wall, una figura de la NBA en sus años en los Washington Wizards, vuelve así a Houston, un equipo en reconstrucción absoluta de su proyecto y en donde la temporada 2021-2022 no jugó ni un solo minuto ya que estaba buscando un traspaso.

Esta temporada fichó por los Clippers pero el base no ha tenido fortuna en la ciudad californiana y ha tenido que hacer las maletas de nuevo.

Wall promedia esta temporada 11,4 puntos, 2,7 rebotes y 5,2 asistencias por encuentro.

A los Clippers, que se llevarán además tres elecciones de segunda ronda del draft, llega un alero experimentado como Gordon, una pieza muy codiciada del mercado entre los equipos con aspiraciones al anillo.

Tras seis años y medio en Houston, donde fue una pieza clave del conjunto liderado por James Harden y Chris Paul, Gordon desembarca en los Clippers de Kawhi Leonard y Paul George con unas estadísticas este curso de 13,1 puntos, 2,1 rebotes y 2,9 asistencias de media por partido.

Dos reputadas amenazas desde el exterior pero con bastantes problemas de lesiones recientemente también cambiarán de aires.

Así, Kennard, de los Clippers, jugará para los Grizzlies de Ja Morant mientras que Green, triple campeón de la NBA (Spurs en 2014, Raptors en 2019 y Lakers en 2020), dejará Memphis para irse a Houston.